I ciclisti «Dai candidati sette impegni per le due ruote»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOSTENIBILITÀUDINE Ciclisti in pressing sui candidati alle regionali. La Fiab Fvg, che conta associazioni a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Codroipo, Lignano e Muggia, sta chiedendo a chi si candida a governare la Regione di sottoscrivere un documento con 7 impegni per promuovere la mobilità ciclistica. Fiab ricorda i problemi dell'incidentalità in ambito urbano che ha visto 12 morti e 646 feriti nel Friuli Venezia Giulia nel 2016. In regione il 77% delle persone si reca al lavoro in auto e scooter mentre solo il 23% lo fa...