SPILIMBERGO

Il progetto di accoglienza e promozione promosso dall'amministrazione comunale, assessorato al Turismo, finisce nelle pagine web di Turismo Fvg. Una soddisfazione per l'assessora al Turismo Anna Bidoli, che ha voluto avviare Accoglitori di città, ovvero oltre una decina di cittadini (ad aderire sono quasi tutte donne), innamorati di Spilimbergo e del territorio, che dopo aver seguito alcuni incontri di formazione, si sono messi a disposizione per accompagnare piccoli gruppi di turisti in visita per far loro scoprire anche suggestivi angoli nascosti.

L'ACCOGLIENZA

«Vedere la città attraverso gli occhi di un abitante che meglio di ogni altro può svelare aneddoti e curiosità commenta Bidoli rende l'esperienza di chi viene in visita unica, perché arricchita da una relazione vera, una trasmissione non di semplici nozioni, ma di qualcosa di sé, della propria essenza e soprattutto del proprio legame col territorio. E ora si può cogliere il senso di quest'esperienza grazie a un racconto di un'accoglitrice, pubblicato sulle pagine web del portale web di TurismoFvg. Per noi tutti, si tratta di una sorta di riconoscimento e apprezzamento dell'iniziativa, che dunque ha colto nel segno».

A scrivere il racconto, Marina Del Colle, sportiva e appassionata di viaggi in moto, in bicicletta e in fuori strada in giro per il mondo. Dopo un'esperienza lavorativa fuori regione è tornata nel suo Friuli, dove apprezza ogni giorno la bellezza e la fortuna di vivere in una città ricca di eccellenze. Nella sua narrazione, corredata da belle foto, consiglia di gustarsi un tour tra le osterie, molto rilassante, per riscoprire la voglia di socializzare attraverso la condivisione pubblica del cosiddetto tajut, che sottolineava in genere momenti significativi della vita, o semplicemente di stare insieme nel tempo dell'ozio, terminato il lavoro.

GLI APPUNTAMENTI

Visto il successo e il gradimento dell'iniziativa, l'amministrazione comunale punterà anche nel 2020 su questa forma di promozione e valorizzazione turistica, genuina espressione di quel turismo slow ed esperienziale che è il miglior modo per far conoscere un territorio, come quello dello spilimberghese. In base a quanto emerso da vari incontri con gli accoglitori, l'assessorato al Turismo ha deciso di calendarizzare una serie di appuntamenti dedicati a temi specifici, che meglio si attagliano al territorio e alle sue peculiarità, quali il mosaico, l'enogastronomia, la natura e il paesaggio.

È stata inoltre accolta la richiesta degli accoglitori di organizzare eventi formativi su arte, storia, cicloturismo e soprattutto tradizioni e personaggi della città. Questi corsi di formazione verranno realizzati in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, l'Ute di Spilimbergo, l'EcoMuseo LisAganis e alcuni maestri mosaicisti che hanno dato tutti volentieri la propria disponibilità.

E.P.

