CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CANTIERIUDINE Proseguono i lavori di asfaltatura in città: dal 20 al 24 agosto scatta l'opera per il secondo tratto di viale Volontari, nella corsia ovest. Il cantiere prevede il divieto, durante il periodo dei lavori, nel tratto compreso tra piazzale Chiavris e via Nimis, quindi il traffico proveniente da nord sarà deviato verso via Monte Grappa. Gli automobilisti si ritroveranno, dunque un divieto di fermata temporaneo con rimozione coatta dalle 0 alle 24 per ogni categoria di veicoli e un divieto di transito con deviazione dei veicoli...