«I bambini non sono piccoli adulti, esigenze da rispettare»

SALUTEUDINE «Il bambino non è un piccolo adulto e, anche dal punto di vista fisiologico, è molto diverso». Esordisce così Floriana Zennaro, radiologa pediatra attualmente operativa il venerdì pomeriggio e il sabato mattina all'Istituto radiologico Imago in via Stiria 36 a Udine. La dottoressa ha accettato di buon grado l'occasione di mettere al servizio del territorio l'esperienza acquisita in tanti anni di lavoro per offrire un servizio a misura di bambino anche in Friuli. Camice bordeaux, sorriso sulle labbra e in tasca qualche...