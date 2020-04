UN COMPLEANNO SPECIALE

UDINE Originario di Latisana, laurea in legge, avvocato libero professionista, sposato, due figli. Roberto Petiziol oggi compie novant'anni. E, a parte qualche problema deambulatorio che lo costringe ad appoggiarsi al bastone, li porta bene. Mente lucida a sostegno della inossidabile vis polemica. Una vita, la sua, caratterizzata da serio impegno in campo legale (molti gli incarichi anche di livello nazionale nel mondo della avvocatura), toga d'oro per oltre mezzo secolo di militanza nel suo Ordine. Non meno incidenza ha avuto la fede politica: è un superstite della Democrazia Cristiana, in gioventù suo convinto animatore nella zona della Bassa friulana dove è nato, ma restando sempre distante dal clichè del democristiano serioso, dal privato riservato. Amava vestire elegante, girare il mondo, insomma godersela. Finchè, arrivato alla quarantina, si è sposato con la lignanese Gianna Comisso.

È stato fra i protagonisti degli anni della Lignano da bere, quando nei mitizzati Sessanta, l'allora da poco decollato centro turistico friulano, costituiva richiamo per bon vivant con eterogenei ospiti internazionali che apprezzavano il fascino di Sabbiadoro, Pineta e Riviera. E Lignano ha sempre conservato un posto privilegiato nel suo cuore (tuttora vi mantiene residenza malgrado abiti a Udine), forse anche perchè 27enne segretario mandamentale Dc ha vissuto la nascita del Comune, quando il centro turistico si è staccato da Latisana. Comunque non s'è lasciato distrarre più di tanto. Lo conferma la stima garantitagli dal suo partito, meritata senza mai perdere il gusto della intelligente ironia, il piacere del contradditorio, lo stare in buona compagnia. Parecchi gli incarichi politici assolti: è stato assessore comunale, consigliere provinciale, capo del comitato degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia (che controllava tutti gli attivi amministrativi di Province, Comuni, analoghe strutture pubbliche).

Lo studio professionale adesso è chiuso, dopo sessant'anni di attività, e niente politica. Ma Petiziol resiste fra coloro che perpetuano una semplice consuetudine: ritrovarsi con amici scudocrociati a bere un bicchiere in osteria. L'ha avviata assieme allo scomparso senatore Mario Toros di cui è stato stretto collaboratore e al parlamentare di lungo corso, nonché già sindaco di Udine, Piergiorgio Bressani. Si sono poi aggregati altri appartenenti a quella che, con immagine suggestiva, era stata ribattezzata la balena bianca. Si ritrovano un paio d'ore la settimana, nella quiete dei Barnabiti di piazza Garibaldi per ricordare. Cenacoli all'insegna della nostalgia, ma anche di orgoglio passato. Ammonimento: «L'uomo non è vecchio finchè i rimpianti non prendono il posto dei sogni». A novant'anni qualche rimpianto parrebbe inevitabile, ma Roberto Petiziol conserva ancora un po' di voglia di sognare. Allora buon compleanno, avvocato.

Paolo Cautero

