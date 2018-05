Hypo Bank c'è l'intesa «Esuberi ridotti a 36»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Raggiunto l'accordo nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo dopo una lunga trattativa tra la delegazione aziendale e le organizzazioni sindacali di Hypo Alpe-Adria-Bank, con sede a Tavagnacco. Come fa sapere una nota delle organizzazioni sindacali aziendali Fabi First Cisl e Fisac Cgil, «il numero di 42 esuberi comunicato dall'azienda al momento dell'avvio della procedura di licenziamento è stato ridotto a 36. Le organizzazioni sindacali hanno ottenuto un'ulteriore potenziale riduzione degli esuberi, in relazione...