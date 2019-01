«Hotel Europa, parteciperemo a bando dell'Ue»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSIGLIOUDINE (al.pi.) Acquisire l'ex Banca Popolare di Vicenza, invece dell'ex Hotel Europa: lo ha proposto ieri in consiglio l'esponente Pd, Carlo Giacomello che ha sottolineato come il Comune, comprando lo stabile di via Cavour «dimostrerebbe di andare incontro ai cittadini colpiti dalla scellerata gestione della banca, manifestando il suo sostegno rendendo disponibile quel luogo a tutti. Inoltre ha continuato -, permetterebbe di abbattere gli affitti degli uffici e concentrarli nella stessa zona». Costa troppo ha risposto il sindaco...