Hospice, progetto alla stretta finale

OPERAZIONEUDINE Scatta il cronoprogramma del lavori per la realizzazione dell'hospice, l'unità di cure palliative di Udine. L'Azienda sanitaria universitaria integrata (Asuiud) ha affidato l'incarico di progettazione definitiva per il primo lotto che prevede la manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale ed impiantistico del terzo piano del padiglione 5 Chirurgie per il trasferimento della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), opera propedeutica per l'hospice, che stando ai calcoli fatti la scorsa estate sarebbe dovuto nascere...