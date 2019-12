Honsell vota no alla trasformazione della Cavarzerani

L'APPELLO

UDINE Un centro per il rimpatrio a Udine? Sarebbe solo una fonte di rischio per la città. L'ex sindaco e attuale consigliere regionale di Open Sinistra, Furio Honsell, critica l'apertura espressa dal sindaco Pietro Fontanini a creare un Cpr all'ex caserma Cavarzerani: «La dichiarazione di disponibilità fatta dall'amministrazione comunale è inquietante e da condannare ha detto -. Trasformare un sito che con tante difficoltà è diventato un luogo di dignitosa accoglienza in un luogo di reclusione porterà degrado ad un'area della città che ha già dovuto superare molte difficoltà».

Dopo l'apertura, una quindicina di giorni fa, del Cpr a Gradisca d'Isonzo, l'assessore regionale alle autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti aveva infatti annunciato «piena disponibilità a ospitare nuovi Centri permanenti per i rimpatri in regione al fine di ridurre l'accoglienza diffusa: in un contesto preoccupante in quanto gli ingressi non autorizzati via terra hanno fatto registrare un recente nuovo aumento, dato che conferma l'opportunità già condivisa con la Slovenia di operare congiuntamente con tecnologie innovative per il monitoraggio dei confini aveva spiegato l'assessore -, la Regione si dichiara disponibile rispetto all'apertura di nuovi Cpr in Friuli Venezia Giulia per contribuire a ridurre sensibilmente il fenomeno dell'accoglienza diffusa».

Roberti ha avanzato l'idea di crearli nelle città, piuttosto che in periferia e il sindaco Fontanini, in risposta, ha proposto il sito della Cavarzerani, che attualmente ospita circa 450 richiedenti asilo. «Concentrare in una città come Udine coloro che sono in attesa di venire espulsi non dà nulla alla città se non gravi rischi di ordine pubblico ha attaccato quindi Honsell -. Inoltre poiché i richiedenti asilo continuano ad arrivare si dovranno attrezzare nuovi spazi per loro. Mi auguro che questa amministrazione comunale non continui a trasformare la città in un luogo di chiusura. La storia millenaria di Udine è ben diversa».

