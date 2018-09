«Ho una pistola, datemi i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio nella filiale della Banca Ter, ex Banca di Manzano, di viale della Vittoria a Udine, presa di mira da un rapinatore solitario che si è fatto consegnare un bottino di circa 70mila euro. Il malvivente, un uomo di bassa statura, dall'età apparente di 35 anni, con inflessione straniera, probabilmente dell'Est Europa, è entrato nella sede della banca intorno alle 15.30. In quel momento all'interno della filiale, aperta solo per le consulenze, non c'erano clienti, solo il...