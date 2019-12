Health care a Mereto il colosso del settore

L'INTESA

UDINE Biofarma e Nutrilinea, aziende leader nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici, annunciano una partnership strategica per formare il leader europeo nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti health-care. Il Gruppo che verrà a costituirsi, conta circa 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti. I fondatori e azionisti di riferimento di Biofarma, Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, deterranno una quota significativa del nuovo Gruppo, che manterrà il nome Biofarma e avrà a Mereto di Tomba il suo quartier generale. Germano Scarpa manterrà la propria carica di presidente di Biofarma e continuerà a rappresentare l'impresa sul territorio. Maurizio Castorina, attuale Ceo di Nutrilinea, assumerà la carica di amministratore delegato del nuovo Gruppo, mentre Giuseppe Giorgini, attuale presidente di Nutrilinea, manterrà tale carica. Marco Malaguti, attuale direttore generale di Biofarma, assumerà la carica di direttore generale del Gruppo. White Bridge Investments, attuale azionista di riferimento di Nutrilinea, manterrà la maggioranza del Gruppo. Nell'operazione Biofarma è stata assistita da Carlo Molaro, Tommaso Vidale e Marco Kraner dello studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro, in qualità di advisor finanziario, e dagli avvocati Luca Ponti, Francesca Spadetto e Paolo Panella dello studio Ponti & Partners in qualità di advisor legale. Nutrilinea è stata assistita dagli avvocati Matteo Delucchi e Beatrice Riva dello studio legale Giovannelli e Associati in qualità di advisor legale, mentre Michele Aprile e Daniel Canola si sono occupati degli aspetti fiscali e tributari.

