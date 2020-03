HAIRSTYLE

UDINE Il salone Capolinea di Paolo Venir era rappresentato da Erica Rosso all'Official Hair Stylist della Milano Fashion Week AI20-21. Sarà con Sebastian Professional, brand simbolo dell'hairstyle internazionale d'avanguardia. Insieme alla sua troupe di affermati parrucchieri, Erica Rosso è stata nel backstage, dal 18 al 24 febbraio, di alcune delle sfilate di moda più importanti del panorama milanese. Si è occupata minuziosamente dell'hairstyling di modelle e modelli. «Essere Official Hairstylist della Milano Fashion Week è un gran motivo di orgoglio, ha dichiarato Erica Rosso - non capita tutti i giorni di lavorare per eventi importanti come questo. Un'esperienza del genere è sicuramente impegnativa, ricca di responsabilità, ma allo stesso tempo è il giusto riconoscimento per chi dedica costantemente al proprio lavoro tanta passione».

Il salone udinese Capolinea si contraddistingue da anni nel Nord Italia per la preparazione, professionalità e creatività del proprio team, sempre aggiornato grazie a programmi di formazione ben strutturati, oltre che per le altissime performance rese grazie all'utilizzo dei prodotti Sebastian Professional: dalle colorazioni in grado di rispondere ad ogni esigenza, ai prodotti care e styling, ai trattamenti specifici per esaltare con competenza la bellezza di ogni tipo di capelli.

