Ha vent'anni e voglia di fare È il consigliere più giovane

IL PIÙ GIOVANEUDINE Non ha ancora 20 anni, Luca Onorio Vidoni (li compirà a settembre) e questo lo rende il più giovane eletto del nuovo consiglio comunale. Candidato nelle file di Fratelli d'Italia, forte delle sue 68 preferenze (una più del segretario cittadino, Ugo Falcone), siederà tra i banchi di Palazzo D'Aronco, come unico rappresentante del suo partito: Sarò capogruppo di me stesso dice, ridendo. Udinese, studente di scienze politiche all'Università di Trieste, il neo consigliere attende con emozione di partecipare alla sua...