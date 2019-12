Ha un malore e muore a 18 anni Inutili i tentativi di rianimarlo

IL DRAMMA

AMARO Il malore, la chiamata ai soccorsi, il tentativo disperato di rianimazione, purtroppo non andato a buon fine. Una mattinata tragica quella vissuta ieri dalla comunità di Amaro, in Carnia, che ora piange un suo giovanissimo ragazzo. Ennio Mainardis, neodiciottenne, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco che l'ha colpito mentre si trovava nel letto di casa.

L'ALLARME

È stata la fidanzata, svegliandosi, a trovarlo nel letto esanime. Subito è partita la chiamata al numero unico per le emergenze, il 112. La telefonata è arrivata alla sala operativa regionale del Sores alle 9.58 ed è stata rapidamente processata con codice rosso, quindi alle 10 è scattata l'allerta all'ambulanza Als del Pronto soccorso di Tolmezzo e alle 10.02 il mezzo è partito dal nosocomio del capoluogo carnico, arrivando a sirene spiegate ad Amaro presso l'abitazione del ragazzo alle 10.09. Attimi concitatissimi ma gestiti con grande professionalità, consci del fatto che ogni secondo in queste circostanze può risultare determinante. Encomiabile il contestuale supporto fornito dal farmacista di Amaro, che alle 10.03, coinvolto nelle operazioni di soccorso sempre dalla centrale Sores di Palmanova, si è presentato in casa della famiglia Mainardis. È stato invitato a prendere il defibrillatore Dae installato di fronte alla farmacia, presso la sede del Municipio e a recarsi nell'abitazione del ragazzo, che si trova sempre lungo la via principale del paese, in via Roma.

IL FARMACISTA

È arrivato un minuto prima dell'ambulanza ed intanto con grande collaborazione ha applicato le piastre del defibrillatore sul corpo del giovane. Il farmacista ha anche continuato ad aiutare per il massaggio cardiaco per oltre 30 minuti ma non c'è stato verso di far ripartire il battito del cuore del diciottenne. E dopo i tentativi disperati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, per arresto cardiocircolatorio.

LA COMUNITÀ

Sotto shock la fidanzata e i familiari del giovane, così come l'intera popolazione del paesino di 800 abitanti alle porte della Carnia.

IL SINDACO

«Siamo scossi - ha commentato il sindaco di Amaro Laura Zanella quando abbiamo visto arrivare l'ambulanza in centro paese non avremmo mai pensato si potesse trattare di un malore di questo tipo, una notizia drammatica per l'intera comunità e siamo subito corsi a stringerci attorno alla famiglia di Ennio, rendendoci disponibili ad ogni necessità. È un lutto immane che ci ha lasciato sgomenti».

IL RITRATTO

Il ragazzo, classe 1997, era molto conosciuto, aveva compiuto la maggiore età proprio lo scorso 20 dicembre, assieme alla sorella gemella Nicoletta e frequentava le scuole superiori a Tolmezzo mentre in precedenza era stato studente all'Isis D'Aronco di Gemona così come la sorella che frequenta il corso di operatrice sociosanitaria. «Il papà Antonio ricorda ancora il sindaco è stato il nostro storico segretario comunale fino al 2009, anno in cui è andato in pensione. La mamma, Daniella Ilia, di origini rumene, fa la casalinga. A loro va tutto il nostro affetto e la vicinanza per questo dolore incredibile che ha ammutolito l'intera popolazione, ringrazio anche il farmacista che si è prodigato per il disperato tentativo di rianimazione». Sui social mentre la notizia ha iniziato a diffondersi dalla tarda mattinata amici, compagni di scuola e conoscenti, hanno voluto dedicare alcuni pensieri ad Ennio, stringendosi a modo loro alla famiglia, in attesa di conoscere la data dei funerali per poter portare al giovane l'ultimo saluto.

