UDINE Un mazzo di fiori, una calorosa stretta di mano e un grazie collettivo. La Polizia di Stato e la Polizia Stradale di Udine hanno omaggiato così la dottoressa Iris Mansutti, 32 anni, residente a Faedis, specializzanda all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È il medico che sabato 11 dicembre ha soccorso l'assistente coordinatore della Polizia stradale Maurizio Tuscano, rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino, lungo l'autostrada A23 nel tratto tra Udine Nord e Gemona, sinistro in cui purtroppo l'uomo ha perso la vita mentre ultimava i rilievi di un precedente incidente stradale. La dottoressa è stata ricevuta ieri dal comandante Alessandro De Ruosi e dal personale della Polizia stradale del capoluogo friulano, che nella circostanza ha espresso parole di elogio e ringraziamento per la tempestiva e solerte azione di primo soccorso. La dottoressa ha agito di slancio, praticando ogni manovra rianimatoria per concedere una possibilità di sopravvivenza all'investito, senza incertezze nonostante le circostanze operative fossero estremamente pericolose, col traffico di auto e camion che sfrecciava a lato e nonostante l'ora notturna non permettesse di percepire la presenza di questa donna piegata sul corpo di Tuscano. La donna poi ha lasciato il luogo dell'incidente defilandosi discretamente non appena è giunto il personale sanitario, pertanto nell'immediatezza non era stato possibile identificarla. Nei giorni seguenti, tramite i social e la stampa era stata avviata una ricerca pubblica proprio per esprimerle il riconoscimento di tutta la Polizia stradale. I ringraziamenti sono giunti telefonicamente anche dal dirigente superiore Paolo Maria Pomponio, direttore della Polstrada nazionale, che ha voluto partecipare la gratitudine e la vicinanza di tutta la Polizia di Stato. Ora colleghi e conoscenti si stringeranno alla famiglia di Tuscano per l'ultimo saluto, in programma oggi, alle 10.30, nel Duomo di Udine. Successivamente alle 15, la cerimonia nel Duomo di Venzone, paese in cui il poliziotto è cresciuto.

