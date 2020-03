Ha chiuso scuole e università quando il Friuli Venezia Giulia era ancora una zona virus-free, senza nemmeno un paziente positivo. Criticato, ha incassato. Una settimana dopo, venuto a conoscenza del nostro paziente uno di Gorizia, ha rinunciato alla riapertura delle aule firmando una seconda ordinanza, stavolta in contrasto con le disposizioni di Roma, e le ha sigillate di nuovo. Attaccato, è andato a tanto così dall'impugnazione del provvedimento. Pochi giorni dopo, il premier Conte avrebbe decretato prima Lombardia e altre 11 province e poi tutta l'Italia zone rosse, dando ragione - in ritardo - a chi si era mosso più velocemente del virus. E oggi il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha il lusso di poter gestire l'avanzata dell'epidemia in una regione che tutto sommato riesce ancora a contenere i numeri.

Presidente, la prima ordinanza restrittiva è del 23 febbraio. Cosa l'ha spinta ad anticipare i tempi?

«Avevo in mano i numeri del Veneto, già toccato dai contagi. Le nostre due regioni si parlano, comunicano, non esiste un confine in grado di bloccare il virus. Sapevo che il contagio sarebbe stato inevitabile, e conoscendo i movimenti frequenti delle persone tra i due territori ho deciso di chiudere scuole e università. Sono stato criticato, ma sapevo che sarebbe stato meglio prevenire, usando il criterio della precauzione. Una settimana dopo, quando tutta Italia voleva che riaprissimo le aule, è arrivato il primo contagio in Fvg. Ho firmato una seconda ordinanza e ho prorogato la chiusura. Allora non sono stato solo criticato, ma attaccato. Oggi invece la nostra via è un esempio. Il modello del Friuli Venezia Giulia, basato sull'anticipazione dei tempi rispetto all'arrivo del virus, avrebbe potuto salvare l'Europa. Doveva essere l'Ue ad attuare questo tipo di protezione lungo le sue frontiere esterne. Se l'avesse fatto, oggi non saremmo in questa situazione.

Lei aveva chiesto, anche allora in anticipo, che fossero bloccati tutti i voli dalla Cina all'Unione europea. Cosa le risposero?

«Mi diedero del razzista, lo ricordo molto bene. Avevo anche chiesto di pattugliare il nostro confine con la Slovenia, perché tante persone, viaggiando dalla Cina, atterravano a Lubiana per poi raggiungere la regione via terra. Non mi hanno ascoltato nemmeno allora. Lo stesso risultato l'ho ottenuto quando ho chiesto la quarantena per chi rientrava da Pechino. L'Europa non ha controllato i confini, mentre noi riusciamo a contenere i numeri».

Tornando in regione, è possibile che grazie alle misure preventive il Fvg si sia messo al riparo dall'esplosione del contagio?

«Nessuno di noi è virologo e fare previsioni è complicato. Ma le analisi matematiche ci dicono già che aver iniziato prima con le chiusure e le restrizioni ci ha aiutato a contenere il contagio. Si tratta di un virus che conosciamo ancora poco, ma sappiamo che intasa le Terapie intensive e manda in crisi il sistema sanitario. Dobbiamo evitare che accada, e in Fvg abbiamo ancora la possibilità di allontanare il rischio. Ma c'è bisogno della collaborazione di tutti. Ecco perché ieri ho firmato una nuova ordinanza, che limita le passeggiate anche in solitaria.

Tanti non hanno mandato giù l'ulteriore stretta sull'attività all'aperto. Sono davvero le persone che passeggiano il problema?

«No, è chiaro che passeggiando da soli non si può nuocere. Ma se tutti passeggiassero da soli, non sarebbero più soli, non so come spiegarlo meglio. Per questo abbiamo deciso di inasprire le norme».

Non le pesa la penna quando firma ordinanze che limitano come mai prima d'ora le più banali libertà personali?

«Certo, enormemente, mi creda. Siamo in una fase strana della storia, dove ci si gioca un diritto ancora più importante: quello alla salute. Dall'altra parte c'è la libertà di movimento, che però non esisterebbe senza la salute. Non mi diverto a dire alle persone che non possono uscire di casa, e capisco che sia una situazione complicatissima da gestire, per tutti. Per questo mi auguro di poter rimuovere al più presto questi divieti, lo prometto a tutti. Ma adesso è il momento di unire le forze per evitare che il virus dilaghi anche da noi. Bastano pochi contatti per metterlo in moto, e le degenze si confermano lunghe e complicate da gestire. Siamo alle prese con un nemico che genera complicazioni difficili da affrontare, e le genera su tante persone. Anche la mortalità, nel caso italiano, si conferma più alta del previsto. Non possiamo permetterci di andare in sofferenza. In Friuli abbiamo alcune persone in Terapia intensiva che arrivano dalla Lombardia: sono in cura da un mese, sottoposti alla respirazione artificiale. Capite, ora, di cosa stiamo veramente parlando quando pronunciamo la parola Coronavirus?

Una Regione, però, ha un potere limitato rispetto al Governo. Come si sta comportando secondo lei l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte?

«Ora non è il momento delle contrapposizioni. Il momento richiede unità e collaborazione. Quando sarà finita l'emergenza ci sarà tutto il tempo per analizzarla e per trarre le conclusioni. Una cosa però la posso dire: la soluzione ottimale sarebbe stata la chiusura totale delle attività per un mese. Sarebbe stata una sofferenza grande, ma più breve. Le nostre aziende, pur continuando a lavorare, sono in grande affanno, e questa a me pare un'agonia ingiustificata. Era decisamente meglio la serrata totale da subito, per ripartire prima. Un po' come abbiamo fatto, per quanto di nostra competenza, in Friuli Venezia Giulia. E allora il Coronavirus era ancora un caso limitato a Codogno e Vo'. Non una pandemia».

Marco Agrusti

