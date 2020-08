IL PREMIO

UDINE Saranno il presidente della Fondazione Vittoriale degli italiani Giordano Bruno Guerri e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga a chiudere questa sera la prima edizione del Premio Divergenze. Il premio, voluto per dare un riconoscimento ad intellettuali, giornalisti e scrittori che hanno il coraggio di assumere punti di vista originali e controcorrente, verrà assegnato, alle 21 (l'appuntamento si terrà nella Loggia del Lionello o, in caso di maltempo, in Sala Ajace), a Giordano Bruno Guerri storico, scrittore saggista ma soprattutto grande interprete del mito di Gabriele D'Annunzio. La sua lectio divergente affronterà il tema riscrivere la storia. La prolusione sarà tenuta da Andrea Romoli, presidente della scuola di formazione politica dedicata alla memoria del padre, Ettore Romoli.

In precedenza, alle 19, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sarà protagonista dell'ultimo dei tre incontri politici che hanno arricchito il premio. A causa delle misure anticovid il numero di posti è limitato. Per accedere ai diversi eventi è necessaria la prenotazione, da effettuare connettendosi alla pagina facebook della scuola di formazione politica Ettore Romoli oppure scrivendo a scuolaromoli@gmail.com; scuolapoliticaettoreromoli@gmail.com. Il Comune di Udine e la Scuola di formazione politica Ettore Romoli hanno già deciso di stampare un volume che raccoglierà le tre lectio divergenti e che sarà disponibile nei prossimi mesi ai partecipanti alle serate.

