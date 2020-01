Guerra ai passaggi a livello L'ora degli Stati generali

L'INIZIATIVA

UDINE La guerra ai passaggi a livello, combattuta, a suo tempo, a colpi di ottomila firme, arriva ai suoi Stati generali. Il comitato che chiede l'eliminazione di quelle barriere, presieduto da Matteo Mansi, ha invitato formalmente il 2 dicembre una nutrita lista di protagonisti della politica - dal governatore Massimiliano Fedriga, al senatore leghista Mario Pittoni, dalla deputata Pd Debora Serracchiani all'ex sindaco Furio Honsell e all'attuale Pietro Fontanini - ad un incontro organizzato il 25 gennaio alle 16 al centro congressi del Bearzi, a Udine. Obiettivo dichiarato, fare a tutti loro (se si presenteranno, il che non è scontato) delle domande chiare: «Dopo le tante promesse fatte, saranno eliminati i passaggi a livello? Una volta dismessa la tratta ferroviaria si realizzerà il parco urbano?», esemplifica Mansi, che continua a battersi per eliminare i passaggi a livello che tagliano in due la città e «creano tanti disagi a 30mila residenti». Anche Mansi si chiede se il governatore, i parlamentari e il primo cittadino si presenteranno agli stati generali (come li ha ribattezzati il comitato stesso) e se accetteranno di incontrare quei cittadini «a cui hanno promesso che avrebbero dismesso i passaggi a livello in quattro e quattr'otto una volta andati al governo?».

Invece, rileva Mansi, «i 5 passaggi a livello sono ancora lì». IL comitato si chiede «come mai in comuni alle porte di Udine non solo si dismettono i passaggi a livello ma addirittura la Regione acquista il sedime ferroviario da Rfi per realizzare ciclabili». Mansi dice che il comitato non osa neanche immaginare che i politici invitati «non si presentino, adducendo giustificazioni di circostanza». Intanto in via Cividale sono comparse delle nuove lenzuola di protesta contro le barriere.

