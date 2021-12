L'ALLARME

PORDENONE Omicron in Friuli Venezia Giulia, il giorno dopo. A 24 ore dalla scoperta del primo caso (poi diventati due) della nuova variante in regione, ieri si è riunita la task force d'emergenza, con al timone il professor Fabio Barbone e il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Obiettivo, mettere in campo tutte le forze (in questo caso scientifiche, di ricerca) per limitare quanto più possibile l'impatto immediato del ceppo che minaccia di far impennare di nuovo i contagi. E le Aziende sanitarie territoriali hanno già risposto, con una sorveglianza aumentata sui tamponi che presentano una carica virale particolarmente alta e l'elusione della cosiddetta proteina S, cioè i primi due campanelli d'allarme.

LA STRATEGIA

Stringere le maglie del sequenziamento, inviare più campioni in laboratorio, isolare e tracciare ogni caso sospetto. E ce ne sono molti, in queste ore, che presenterebbero le carte in regola per combaciare con il ceppo rilevato per la prima volta in Sudafrica e Botswana. Secondo punto, i vaccini. Il Friuli Venezia Giulia sta già correndo con le terze dosi (sono circa 9-10mila al giorno), ma ieri pomeriggio è stata vagliata la possibilità di accelerare ancora. Il vicepresidente Riccardi ha sondato lo stato dei Dipartimenti di prevenzione, perché ci potrebbe essere bisogno di uno sforzo in più. Il motivo? Omicron corre e l'unica soluzione (a parte quelle che nessuno, nemmeno in regione, vuole nominare) rimane l'alta copertura con i richiami. Ecco perché è pronto a partire il piano B, che consisterebbe in una capacità vaccinale ancora aumentata per frenare l'avanzata del ceppo mutato.

IL MESSAGGIO

«Il termine dell'obbligo vaccinale mi sembra molto forte - ha precisato ieri Riccardi -. Sono dell'opinione che noi dovremmo cercare di far riflettere e ragionare e di fare quel lavoro per cui una persona si convince. Poi, se le cose dovessero andare oltre - ha aggiunto -, la manovra dell'obbligo diventerebbe indispensabile. Però arrivare ad un obbligo significa non essere riusciti a fare tante altre cose che secondo me si possono e si devono fare». E ancora: «Auspichiamo che con i dati degli ultimi giorni si mantenga questa stabilizzazione della curva che comincia a vedersi - ha spiegato -. Penso che dobbiamo fare attenzione ai prossimi 15 giorni e quindi i giorni di festività, cercando, oltre a vaccinarsi, di rispettare le regole, con qualche limite in più che Regioni e governo hanno ipotizzato nelle ultime ore. Tra qualche giorno verranno sospese le lezioni per le festività: sicuramente questo influirà nella circolazione dell'infezione. Che il nostro comportamento quindi sia responsabile, altrimenti questo non serve a nulla».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA