IL CASO

UDINE Nuova odissea per i pendolari ieri mattina sui binari friulani. Tutta colpa di uno scambio con un guasto a Cervignano Smistamento, come fanno sapere le Ferrovie. Risultato? Dalle 6 alle 8.30, «rallentamenti fino a 40 minuti per dieci treni regionali. Un convoglio deviato via Gorizia e sei regionali limitati e sostituiti con bus e taxi», questi ultimi (tre casi in tutto) dedicati ai viaggiatori che dovevano prendere un volo a Trieste airport e avrebbero rischiato di perderlo. Centinaia i passeggeri coinvolti. Tantissimi imbufaliti, a giudicare dalla valanga di post pubblicati sui social dei comitati. A far arrabbiare la gente, soprattutto la comunicazione asincrona, per così dire, mancante o contraddittoria registrata in stazione (che dipende da Rfi). Ma si sono lamentati pure perché «un bus ha lasciato a piedi una decina di passeggeri», come spiega Andrea Palese del comitato pendolari Alto Friuli. Certo, fanno sapere le Fs, poi sono stati tutti portati a destinazione dal bus, «che era uno e faceva la spola. Effettivamente al primo viaggio 10 passeggeri non sono riusciti a salire perché bisognava rispettare la capienza». Sbotta Palese: «Gli accorgimenti adottati da Trenitalia per modificare la programmazione di esercizio sono stati corretti e tempestivi, ma non sono stati supportati da un'informazione corretta in stazione e sui monitor, una carenza di Rfi: i viaggiatori ci hanno segnalato informazioni contraddittorie. In questo modo si fa cadere la fiducia della gente: chi deve prendere un aereo non rischia ad affidarsi al treno. Il guasto ci può stare, ma è ora di finirla di chiamarla anomalia. È un continuo stillicidio: lunedì era successo un problema, seppur in tono minore, a Cargnacco. Stavolta è accaduto al mattino a Cervignano e nel pomeriggio altro guasto, stavolta ad un passaggio a livello, a Palmanova, che ha coinvolto però un solo treno, il 6028 Trieste-Udine, arrivato a destinazione con 44 minuti di ritardo. Una volta un deviatoio, un'altra uno scambio... Bisogna mettere mano radicalmente alla linea. Basta parlare di grandi infrastrutture quando non si riesce neanche a gestire l'ordinario. Credo che oggi siano state coinvolte anche 2-3mila persone fra ritardi e soppressioni». Per parte sua Rfi ricorda che alcune informazioni sono state fornite in corso d'opera ed hanno di necessità dovuto adattarsi all'evoluzione degli eventi. Tuttavia la società fa sapere che «sicuramente si cercherà di migliorare ulteriormente gli annunci nel caso si verifichino delle anormalità, per evitare equivoci o malintesi».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA