OPERAZIONE

UDINE Altri due interventi di disinnesco da parte degli artificieri del 3° Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Gorizia, per la bonifica del territorio da residuati bellici risalenti al primo conflitto mondiale. I guastatori, accompagnati dai carabinieri, si sono recati in prima battuta in località Begliano nel comune di San Canzian d'Isonzo, dove giorni addietro un civile aveva allertato le forze dell'ordine insospettito dalla presenza di presunti ordigni nel suo terreno privato. Il team di specialisti della caserma Berghinzha confermato la presenza di un ordigno bellico e della sua relativa spoletta a funzionamento ritardato, catalogandolo in una granata di artiglieria da 120 millimetri di nazionalità italiana, risalente alla Prima Guerra Mondiale. A seguire i guastatori, accompagnati dai carabinieri di Staranzano, si sono spostati in frazione Dobbia nel comune di Staranzano, dove nel giardino di un'abitazione, aveva segnalato la presenza di un oggetto anomalo che stamane gli artificieri hanno riconosciuto essere una granata di artiglieria da 104 millimetri a presunto aggressivo chimico, di nazionalità austro ungarica e anch'essa risalente al primo conflitto mondiale. La granata di artiglieria da 104 millimetri, rivelatasi a presunto aggressivo chimico, per questioni procedurali, è stata messa in sicurezza, occultata alla vista e lasciata nella disponibilità delle autorità in attesa dell'intervento del personale specializzato del Centro tecnico logistico interforze di Civitavecchia. Gli ordigni sono stati trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nel greto del torrente Torre a Medea, dove nel frattempo una macchina movimento terraaveva predisposto una buca, in gergo militare detta fornello, all'interno della quale, con l'innesco di altro esplosivo militare, alle 13 gli ordigni sono stati definitivamente neutralizzati. Proprio la scorsa settimana altri due ordigni erano stati bonificati tra Codroipo e Camino al Tagliamento.

