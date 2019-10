Guardia medica gratis per i friulani anche quando sono in trasferta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Guardia medica gratuita per i residenti del Friuli Venezia Giulia anche se si trovano fuori dal loro ambito di competenza. Per dire, un triestino che ha bisogno di assistenza a Udine quando non sono operativi i medici di base (la sera o nel fine settimana) potrà rivolgersi alla guardia medica udinese senza pagare nulla. Per i non residenti, invece, le regole restano quelle di prima. È il risultato di un accordo atteso da 17 anni e stretto ieri dalla Regione con i rappresentanti dei medici. Un'intesa attesa dai camici bianchi da...