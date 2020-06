GUARDIA DI FINANZA

UDINE In epoca Covid sul territorio della provincia di Udine «non c'è evidenza» di azioni d'usura, ma si sono riscontrati reati di contraffazione e frode in commercio e per violazione delle norme di sicurezza, tanto che sono state sequestrate 420mila fra mascherine e Dpi, 32mila delle quali destinate a strutture della Protezione civile. Tredici i soggetti denunciati. Sono queste alcune delle informazioni contenute nel ricco e articolato Bilancio operativo riguardante il periodo dell'emergenza Covid-19 e il 2019 presentato ieri a Udine da comandante del Comando provinciale di Udine della Guardia di Finanza, il colonnello Sergio Schena.

L'ERA COVID

In epoca Covid sono state segnalati all'Autorità giudiziaria anche 5 soggetti per il reato di manovra speculative su merci, con il sequestro di 22mila beni, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al 300% rispetto al prezzo di acquisto. Da marzo la Gdf del Comando di Udine ha effettuato 8mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, con l'impiego giornaliero di 50 militari, e sono stati 280 i soggetti, a vario titolo, denunciati o verbalizzati per violazioni connesse nel periodo dell'emergenza. Tra le peculiarità del periodo, «un'attività importante nell'avvio della Fase 2 di concerto con la Prefettura per i controlli sulle corrispondenze tra imprese attive e rispettivi codici Ateco», ha specificato Schena. Prioritaria l'attenzione alle condotte più marcatamente illegali e fraudolente. «L'impegno profuso in tale comparto operativo ha evidenziato Schena si è concretizzato nell'individuazione di operazioni di riciclaggio per un importo complessivo di 9 milioni 279mila 948 euro e con il sequestro di beni per un valore di 1 milione e 34mila ero a seguito di cinque interventi di riciclaggio e auto-riciclaggio». All'avvio della Fase 2 alcune associazioni di categoria chiesero agli organi ispettivi di poter essere interlocutori delle imprese per un accompagnamento all'adeguamento e al rispetto di tutto quanto dovuto. Un tema che il comandante Schena ha affrontato ricordando che l'obiettivo delle Fiamme gialle «è reprimere le condotte fraudolente, le frodi gravi, le condotte illecite. La nostra presenza sul territorio e nelle attività consente di controllare le anomalie ha spiegato -, ci permette di capire che cosa sta succedendo o ciò che si muove».

I NUMERI

Con questa bussola nel 2019 il Comando di Udine ha eseguito 633 interventi ispettivi e 561 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile. Quello udinese è un territorio «sostanzialmente virtuoso ha sintetizzato il comandante -. Tuttavia, all'interno di questo contesto, ci sono significativi fenomeni sia dal punto di vista dell'evasione fiscale, sia della spesa pubblica, in particolare nell'ambito della sanità». Su quest'ultimo aspetto, ha ricordato «l'attività più significativa, e fors'anche una premonizione, svolta nel 2019 ha riguardato le case di riposo. Sono un fronte importante dal punto di vista degli interessi in gioco. Quello sanitario, dati anche gli ingenti importi che la Regione investe, è uno dei settori prioritari in cui occorre agire per contrastare situazioni illecite». Riguardo a possibili infiltrazioni della malavita, tra le evidenze delle Fiamme Gialle «c'è una certa diffusione di condotte illecite dal punto di vista fiscale nell'ex triangolo della sedia nell'ambito delle tappezzerie gestite dai cinesi». Schena annovera tra «le meteore», invece, il caso di quella società che «si è trovata occasionalmente a mettere la sede in provincia di Udine mentre era coinvolta in un traffico internazionale di prodotti petroliferi e, solo qui, ha omesso versamenti Iva per 60 milioni». Tra i risultati della lotta all'evasione, nel 2019 la Gdf ha individuato in provincia di Udine 341 lavoratori in nero e 195 soggetti sconosciuti al fisco, per un'evasione complessiva di 13,696 milioni di euro.

Antonella Lanfrit

