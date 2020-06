SALUTE

UDINE Voci dei medici e degli infermieri in prima linea durante la battaglia al virus. Da Amato De Monte, Direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione, che ha detto che «Udine è stato il primo ospedale che ha attivato un reparto esclusivo per pazienti covid 19, poi in 12 ore abbiamo raddoppiato i posti e attivato reparti di semi-intensiva inventando anche la terapia intensiva a Palmanova» a Carlo Tascini, responsabile clinica di malattie infettive, che ha affermato che «siccome dalla Corea non giungevano sufficienti reagenti ci siamo adeguati in casa giungendo a essere oggi la terza regione in Italia che effettua tamponi per numero di residenti» sino a Cristiana Macor, responsabile dell'assistenza, che ha ammesso che «la cosa più straziante è stato veder morire dei pazienti da soli così medici e infermieri si sono sostituiti ai parenti stando vicini a queste persone». Le loro testimonianze sono state al centro di un incontro promosso dalle associazioni Euretica, Vallimpiadi, Aido, Friul Tomorrow e associazione don Gilberto Pressacco. Per il futuro Tascini ha constatato che «ora la circolazione del virus è modesta, ma non possiamo affermare che il virus è mutato, oggi godiamo della stagione calda per cui dovremo stare attenti, in primis con il distanziamento sociale, a cosa accadrà in autunno. Di positivo c'è che con il Covid 19 non abbiamo rilevato altre infezioni contemporanee nei pazienti». Sull'ozonoterapia ha confermato che «abbiamo fatto, durante le notti, uno studio su questa terapia, ma chiediamo che le regole per la sperimentazione siano certamente ferree, ma anche snelle senza stop per la mancanza di una marca da bollo magari in periodo di lockdown». Rispetto all'ozono De Monte ha sottolineato che «è dal '95 che lo faccio, Tascini ha avuto un'ottima intuizione nel somministrarlo prima possibile a chi si ammala di Covid 19». Il presidente dell'Aido di Udine, Lucio Marsonet, ha quindi consegnato quattro targhe ai relatori mentre il presidente di Vallimpiadi, Massimo Medves, ha donato delle gubane. Barbara Adami, ha, regalato una sua opera a Cristiana Macor. Erano presenti alla conviviale per Aido Udine anche Francesco Bortone, Daniele Damele e Mario Strazzolini. La presidente regionale di Aido Fiorella Bernabei ha fatto presente che «donazione e trapianti non si sono mai fermati».Secondo i dati forniti ieri dalla Regione in Fvg le persone positive erano 138, 6 in meno. Nessuno in terapia intensiva, 16 in altri reparti. Nessun nuovo decesso. Ieri è stato rilevato un solo nuovo contagio.

