UDINE Scorte di sangue ripristinate in pochi giorni negli ospedali in Friuli grazie all'impegno dei donatori, che il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha voluto ringraziare attraverso i rappresentanti delle associazioni e federazioni. In provincia di Udine,«adesso la situazione è buona, i donatori continuano a prenotarsi per andare a donare spiega il presidente Afds Roberto Flora-. E' importante che si prenotino per non creare ammassamenti». Il problema si era creato, come ricorda lo stesso Flora, a inizio marzo, appena uscito il decreto governativo che ha limitato gli spostamenti, quando anche «tanti donatori non si sono mossi per andare a donare. Da 150 donazioni al giorno siamo passati a 50-60. Adesso siamo tornati a livelli buoni. Il messaggio ai donatori è quello di andare a donare fra due o tre settimane, prenotandosi prima per continuare a usare il sangue nel modo giusto. Perché non sia né troppo né troppo poco».

Adesso infatti «gli interventi programmati non sono ripresi. Ma se uno ha piacere può donare plasma che dura molto di più congelato e si creano anche farmaci salvavita che alcuni malati prendono ogni giorno. Possiamo fare la differenza». Nella video riunione con Riccardi sono state illustrate le azioni intraprese per contrastare il calo di donazioni che si era registrato nelle scorse settimane, a partire dall'agenda di prenotazione unica regionale (0434 223522, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19, al sabato dalle 8 alle 14).Come è stato puntualizzato, la donazione di sangue è sicura e non c'è alcun rischio contagio.

DISABILI, PASS PER OPERATORI

Un altro fronte aperto è quello dei disabili e delle persone con patologie mentali. Sarà firmata un'ordinanza per permettere agli operatori dei centri diurni, agli educatori e agli insegnanti di sostegno di raggiungere a casa i ragazzi o bambini disabili. Inoltre, si cerca una soluzione per consentire alle persone con disturbi mentali di uscire all'aperto per brevi periodi durante il giorno. Il presidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità Mario Brancati, pur consapevole della grande emergenza che la sanità regionale sta vivendo,s ha posto alla Regione tutta una serie di questioni cruciali ottenendo delle rassicurazioni precise, come emerge da una nota. Brancati ha rilevato che le strutture residenziali per disabili sinora non sono state mai citate o prese realmente in considerazione: «Dobbiamo dare risposte concrete prima che fatti drammatici coinvolgano anche queste strutture», ha detto, chiedendo l'equiparazione di questi centri a quelli sanitari. «Se da un lato è giusto impedire ai parenti di visitare i loro cari nei centri residenziali, per evitare il rischio di contagi, restano un pericolo gli operatori che entrano ed escono dalle strutture ha spiegato Brancati -. Ecco perché servono precauzioni adeguate, come il controllo della temperatura e il tampone effettuato a tutto il personale per individuare eventuali contagiati asintomatici».

Sul test della temperatura c'è stata apertura, da parte di Riccardi, così come sulla fornitura «nei limiti del possibile» dei dispositivi di protezione individuale necessari, mentre non sarà attuabile la proposta del tampone sistematico. «Con i centri diurni chiusi, bisogna attivare i servizi socio educativi a domicilio ha spiegato il presidente della Consulta -. Ovviamente con tutte le protezioni del caso, personale dei centri, educatori e insegnanti di sostegno devono poter seguire gli utenti direttamente nelle loro case». Da qui la scelta di procedere con un apposito provvedimento.

Cdm

