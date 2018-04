«Grazie ai migranti sono stati creati quasi trecento posti di lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCOGLIENZAUDINE Trecento posti di lavoro creati grazie ai migranti. È questa la lettura dei dati sui milioni spesi per l'accoglienza dei richiedenti asilo che arriva da Federsolidarietà Fvg. «I primi dati divulgati da Libera FVG, per quanto ancora parziali, mettono in evidenza la reale dimensione della positiva ricaduta economica che il sistema dell'accoglienza ha per il territorio regionale e, in particolare, il ruolo della cooperazione sociale», commenta Luca Fontana, presidente di Federsolidarietà Fvg che ha collaborato con Libera Fvg...