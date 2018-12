Grandi eventi a Casa Cavazzini Ora la Giunta accelera i tempi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI MOSTREUDINE Non ha perso tempo, la giunta Fontanini: dopo l'annuncio che la Regione ha riconosciuto un finanziamento di 1 milione per la sistemazione di Casa Cavazzini, Palazzo D'Aronco ha già affidato gli incarichi per gli studi di fattibilità dei lavori da fare.L'obiettivo, infatti, è di trasformare la sede del Museo di Arte Moderna e Contemporanea, scelta anche per la sua posizione nel cuore cittadino, in una struttura idonea ad ospitare le grandi mostre internazionali, con la speranza di organizzarne una già per l'autunno del...