(el.ba.) «I primi impianti interessati dalle nuove gare di evidenza pubblica previste dal nostro disegno di legge sono quelli di Meduno, di Valina e Chievolis nel comune di Tramonti di Sopra, di Colle e Istrago nel comune di Spilimbergo. Tutte strutture attualmente in concessione a Edison spa». A confermarlo, ieri in Quarta commissione consiliare, è stato l'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro illustrando il ddl che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. «È urgente - ha detto - dare il via libera al provvedimento. La normativa vigente stabilisce che debba essere emanato entro il 31 ottobre 2020. Le procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, invece, devono esser indette entro due anni dall'entrata in vigore». Il disegno di legge introduce inoltre un nuovo regime giuridico dei beni classificati in opere bagnate', come le strutture di raccolta, regolazione, derivazione delle acque, i canali adduttori, le condotte forzate e i canali di scarico, che diverranno di proprietà regionale a titolo gratuito, e in quelle definite asciutte', come edifici, macchinari, impianti per la produzione e trasformazione energetica. Con una deliberazione della Giunta regionale sarà indetta la procedura di assegnazione della concessione. Si ipotizza che la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della società a capitale misto pubblico privato non potrà essere inferiore al 51% e che venga inserita nel progetto di derivazione, come misura di compensazione, la valorizzazione turistica del territorio oggetto dell'intervento. A illustrare una proposta di legge sullo stesso tema è stato anche Cristian Sergo (M5s) supportato da tutti i gruppi di opposizione ma «a differenza di quanto previsto dall'esecutivo regionale proponiamo che i canoni introitati dalla Regione rimangano interamente sui territori montani direttamente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche». Specifica Mauro Capozzella: «Bisogna destinare l'intera parte di energia ceduta gratuitamente dai gestori ai territori in cui sono presenti le opere relative alle derivazioni e non al 50% come indicato dalla Giunta». In Fvg risultano 388 concessioni di derivazione per produrre energia idroelettrica, 8 riguardano grandi derivazioni: una è scaduta il 31 dicembre 2010, una è in scadenza il 13 luglio 2021, una il 30 giugno 2024, tre l'1 aprile 2029 e le ultime due il 31 dicembre 2029.

