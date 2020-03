GORIZIA Avevano scelto un nome evocativo, Virustop, e un logo molto simile a quello di un disinfettante ricercatissimo in questo momento, ma il prodotto era privo della certificazione di qualità di Presidio medico-chirurgico e non era registrato presso il Ministero della Salute. In un magazzino del Monfalconese, la Guardia di finanza di Gorizia, ha sequestrato centinaia di flaconi di questo prodotto, venduto on line e proposto anche attraverso una chat privata, riconducibile a un uomo residente in provincia di Gorizia. A commercializzarlo una società di Barletta, al prezzo di 14 euro per 100 millilitri di prodotto; prezzo notevolmente superiore a quello medio di mercato per prodotti simili. L'attività congiunta dei Finanzieri friulani e pugliesi, coordinata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Gorizia, Ilaria Iozzi, ha consentito di giungere al sequestro di oltre 1.600 flaconi, per un valore stimato di 20.000 euro, e di accertare la vendita, attraverso Internet, di altri 40.000 pezzi, per un valore complessivo che sfiora il mezzo milione di euro. In queste settimane le Fiamme Gialle hanno ispezionato 15 esercizi della provincia di Gorizia, per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità connessa alla vendita di merci e beni di prima necessità. Si va dalle manovre speculative sul prezzo, alla concorrenza sleale, alla vendita di prodotti non idonei all'uso dichiarato. Fatta eccezione per il caso di Monfalcone, negli altri 14 tutto è risultato regolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA