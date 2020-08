LA FESTA

UDINE Godia rilancia: al via l'edizione 2020 della Sagra delle Patate. Dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre ritornano i celebri gnocchi, frico e altre specialità. E le misure imposte dal Covid sono l'occasione per lanciare lo Gnocchi Drive con prenotazione online

C'è voluto tanto lavoro organizzativo, ma i volontari ci hanno creduto e ora siamo ai nastri di partenza: si terrà infatti anche quest'anno la Sagra delle Patate di Godia, dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre. Non è stato un percorso facile spiega Luca Tonutti, presidente del Comitato festeggiamenti : anzi, ci siamo trovati a chiederci se, in un momento così delicato, fosse davvero opportuno fare una sagra. E la risposta che ci siamo dati è stata sì, perché è importante dare alla comunità il segnale che è possibile riprendere le attività, e soprattutto che è possibile farlo nel rispetto delle misure di sicurezza.

La 44ma edizione della Sagra sarà infatti in parte diversa da quelle passate, appunto per contrastare il rischio di contagio. Sarà infatti possibile accedere soltanto attraverso tre ingressi, dove i volontari regoleranno il flusso degli ospiti affinché non sia mai superata la capienza massima dell'area; e il servizio avverrà al tavolo, così da evitare affollamenti ai chioschi. Perché però nessuno abbia ad aspettare troppo o a rimanere a bocca asciutta, i volontari hanno fatto quest'anno un ulteriore sforzo organizzativo: presso il parcheggio della scuola primaria Giuseppe Mazzini sarà infatti attivo lo Gnocchi Drive, dove sarà possibile ritirare gnocchi e frico freddi da riscaldare comodamente a casa, ordinandoli altrettanto comodamente entro il giorno prima sul sito www.sagradigodia.it. Sempre a questo scopo, anche gli orari della cucina sono stati estesi: la domenica rimarrà infatti chiusa per la pausa pomeridiana solo dalle 16 alle 16.30, mentre lo Gnocchi Drive sarà attivo dalle 18 alle 22 il venerdì e sabato, e dalle 11 alle 22 la domenica, oltre che dalle 19 alle 22 di giovedì 3 settembre.

