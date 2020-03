IL PERSONAGGIO

UDINE Il general manager dell'Apu Udine Davide Micalich è stato bloccato a Monaco e rispedito in Italia, vista l'impossibilità per il turista italiano di andare in America: Approfittando di quella che sarebbe stata la sosta del campionato di A2, avevo organizzato questo viaggio a Los Angeles con tutta la famiglia per il mio 50° compleanno, che sarà venerdì. Era tutto pronto, e avevo anche ottenuto tramite i miei contatti e le mie amicizie i biglietti per il derby tra Lakers e Clippers, oltre che per la partita tra Lakers e Bucks, ospite degli stessi Lakers, e per me, tifoso gialloviola, era il sogno di una vita. Ieri ci avevano cancellato il volo da Venezia perché il Veneto era ritenuto pericoloso, e ci avevano fatto partire da Trieste per Monaco, da dove l'indomani saremmo partiti per Los Angeles.

E invece che è successo?

Ieri abbiamo passato il check-in, la dogana e siamo arrivati al gate, dove siamo stati fermati da un addetto della Lufthansa che ci ha chiesto di seguirlo. Qui dopo alcuni minuti imbarazzanti, ci hanno comunicato che non saremmo partiti perché non accettati negli Usa, se non viaggiavamo per motivi di lavoro, su indicazioni del Presidente Trump che aveva posto l'embargo ai turisti italiani. Loro a malincuore mi hanno fatto i biglietti di ritorno, accompagnato al Gate per Trieste ed è stata una cosa a dir poco umiliante.

Cosa ha provato?

Per la prima volta mi sono vergognato di essere italiano, una sensazione bruttissima. Paradossalmente ci siamo rilassati un pochino solo una volta saliti sull'aereo che ci avrebbe riportato a casa, perché ci siamo sentiti come dei condannati a morte prima. Siamo passati in pochi secondi dal sogno alla vergogna, la peggior sensazione possibile.

Come si è arrivati a questo?

Non posso entrare nel merito, perché è una cosa più grande di noi. Il nostro Governo deve farsi delle domande e mettersi in discussione, perché con questo modo di agire ha messo in ginocchio un paese, e il mio piccolo caso è emblematico. Poi magari il tempo dirà che avevano ragione loro, ma per ora sospendo il giudizio, perché ora come ora stiamo passando per gli appestati del mondo.

E si riflette nello sport...

Una cosa mi piacerebbe: noi del basket dobbiamo fare il contrario di quello che sta facendo il calcio. Quando succedono queste cose straordinarie, escono fuori i veri valori delle persone, e il calcio sta mostrando una faccia terribile, fatta di gente che non merita. Dico al basket di prendere esempio al contrario. Ci sono delle regole e delle indicazioni, vanno rispettate e basta, senza stare a fare troppe polemiche, Lo sport è importante, ma rimane un modo per divertirsi, e non sarà mai prioritario rispetto a scuole che chiudono e aziende in ginocchio.

Ci riproverà l'anno prossimo per il 51° compleanno?

Siamo tutti molto delusi, ma poi quando mi sono girato e ho visto le facce dei miei figli, ho preferito sdrammatizzare e ho detto loro che ci riproveremo l'anno prossimo.

Stefano Giovampietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA