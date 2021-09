Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRIMO GIORNOUDINE Positivo nella stragrande maggioranza delle scuole udinesi il debutto ufficiale del nuovo anno scolastico sia per quanto riguarda la gestione dell'afflusso dei ragazzi, sia in merito al controllo del green pass del personale scolastico ed esterno, dove non sono state registrate particolari criticità. Molti istituti comunque già da lunedì avevano riaperto i battenti, prendendo così le misure.ORARI SCAGLIONATIAl...