Gli studenti friulani tornano in piazza per salvare il clima

LA MANIFESTAZIONEUDINE Gli studenti tornano in piazza contro il cambiamento climatico. Dopo il grande successo del 15 marzo, sono stati circa un migliaio, secondo gli organizzatori, i giovani che ieri a Udine hanno aderito al secondo sciopero mondiale in difesa dell'ambiente Fridays For Future. I ragazzi si sono ritrovati alle otto e mezza di mattina in piazzale Cavedalis, per poi scendere in corteo fino in Piazza Libertà, dove diversi di loro sono intervenuti per sottolineare l'importanza di un cambio di rotta verso una difesa della salute...