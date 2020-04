IL SOSTEGNO

UDINE «Vogliamo andare in trincea anche noi, per aiutare chi combatte in prima linea». Il presidente dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia (e membro del Consiglio nazionale di categoria oltre che segretario nazionale), Roberto Calvani, ringrazia il vicepresidente Riccardo Riccardi «per aver attivato il servizio di assistenza psicologico agli operatori sanitari nelle Aziende della regione», per far fronte ai possibili effetti dello stress e dei turni estenuanti dovuti alla battaglia contro il coronavirus, ma chiede un passo in più.

EMERGENZE

Una cabina di regia di addetti ai lavori specializzati nella gestione delle emergenze, come quella scatenata dalla pandemia, ma, soprattutto, un lavoro di prevenzione direttamente nei reparti. «In Fvg ci sono circa 250 psicologi dipendenti. Non sono pochi. Divisi per una decina di ospedali sarebbero 25 professionisti per ogni centro sanitario». Sul modello di quanto accaduto in Lombardia, spiega, ma anche in Sicilia, dove «gli psicologi operano in corsia», con le antenne sempre pronte a carpire qualsiasi segnale, anche inconsapevole, di crollo di medici e infermieri messi a dura prova. «Se sei in reparto, vedi gli occhi, vedi come camminano, come respirano, i segni delle mascherine sul volto e puoi capire in tempo reale chi ha esaurito già tutte le energie e va aiutato. Adesso, magari, tengono con l'adrenalina, ma poi c'è il rischio che scoppino. Soprattutto se hanno scelto di vivere lontano dalla famiglia per evitare il rischio contagio. Vivi da solo, dormi da solo, poi torni al lavoro: quanto possono resistere? C'è il rischio anche di assunzione di farmaci per regolare il ritmo sonno-veglia e di stabilizzatori dell'umore. Chi è in crisi va aiutato subito, va preso per tempo in modo che non sviluppi il disagio. Meglio intervenire subito che raccogliere i cocci dopo: c'è il rischio di andare avanti per anni fra ansia, depressione, insonnia, disturbi dell'alimentazione, i problemi più evidenti che vediamo già adesso». Meglio prevenire che curare i traumi quando le ferite dell'anima saranno dei solchi evidenti. «Temiamo una valanga di disturbi da stress che potrebbero portare a crisi familiari, separazioni, bimbi contesi se non, nei casi limite, addirittura a tentativi di suicidio», dice Calvani. Il sistema attivato sinora, comunque «un buon primo passo» secondo il presidente degli psicologi, prevede che i sanitari possano prendere contatto con gli esperti della mente grazie a Intranet e a colloqui via Skype. «Ma secondo Calvani è ancora un po' macchinoso e a macchia di leopardo. Se un medico o un infermiere ha bisogno di aiuto, è difficile che si colleghi al computer dopo un turno già faticoso e complicato. Non sempre gli operatori hanno la possibilità e la voglia di scrivere mail. Poi, in Italia c'è ancora uno stigma nei confronti di chi è in difficoltà. Si fa fatica a parlare di malessere psicologico. Gli psicologi devono essere vicino agli altri operatori sanitari. Ci si dimentica che lo psicologo è una figura sanitaria come le altre, si continuano a distinguere gli interventi sanitari dagli interventi psicologici, come si fa con gli interventi infermieristici o ostetrici. Veniamo trattati come se fossimo il parroco con cui confidarsi. Che senso ha?». Calvani ricorda che «Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi, alla guida dell'ordine degli infermieri, assieme al presidente degli psicologi Lazzari ha fatto una lettera congiunta per chiedere proprio che sia dato aiuto psicologico nei reparti. Gli infermieri ci chiedono aiuto. Il rischio di burnout è altissimo».

IN TRINCEA

Il Friuli potrebbe fare da apripista a Nordest. «Noi chiediamo di essere messi in prima linea anche in regione, nei reparti, a inizio, durante e fine turno, per valutare e misurare lo stato di stress e intervenire prima che sia troppo tardi. Vestiteci di tutte le protezioni anticontagio che servono e andiamo anche noi in trincea. Se gli operatori non bastano, il decreto governativo prevede nuove assunzioni». La richiesta dell'Ordine alla Regione è precisa: «Chiediamo - sintetizza Calvani - l'attivazione dell'équipe psicologica sociale per le emergenze, prevista da un accordo Stato-Regioni del 2006, che prevede un responsabile, uno psicologo che coordina i team di professionisti in tutte le Aziende sanitarie. Un'istanza contenuta in una lettera che ho mandato 15 giorni fa in Regione, chiedendo di provvedere alle assunzioni degli psicologi che mancano e all'attivazione di questa équipe, con l'obiettivo di avere una regia unica e di razionalizzare le risorse, mettendo gli psicologi dove servono».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

