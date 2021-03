Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEUDINE Non più solo la classica depressione, l'ansia cronica o la paura della perdita del posto di lavoro ma ora addirittura anche segnalazioni di tentati suicidi tra gli adolescenti. Si fa sempre più drammatica la gestione degli effetti della pandemia sulla mente dei cittadini, anche in Friuli Venezia Giulia. Ad inquadrare la situazione con i numeri il presidente dell'Ordine degli psicologi Fvg Roberto Calvani che indica come un...