LA POLEMICA

UDINE Non si placa la polemica dopo la prima fumata nera nella trattativa fra Regione e medici di medicina generale sulla campagna vaccinale. Una partita tutt'altro che chiusa, visto che, come ricordato da Fimmg (che ha assicurato di non averne fatto una questione di soldi, ma di dignità, di fronte all'offerta di 6,16 euro a vaccino) e Snami, il confronto è stato aggiornato. I sindacati dei dottori di famiglia confidano che si arrivi ad una quadra, per imprimere un'accelerata alla campagna di vaccinazione.

LE POSIZIONI

Tuttavia, dopo il segretario delle Rsu di AsuFc Massimo Vidotto (che ha definito «vergognosa» la discussione sulla tariffa garantita ai medici di base, in un quadro in cui i dipendenti del comparto stanno ancora aspettando di capire come gli saranno pagate 230mila ore extra del 2020), a prendere posizione sono anche i sindacati dela dirigenza medica, per bocca del presidente di Anaao Assomed Valtiero Fregonese e del presidente regionale di Aaroi Emac Alberto Peratoner, che parlano di «inutile polemica fra Fimmg e assessorato alla Salute in merito a supposte pretestuose richieste dei medici di base per insoddisfacenti prebende economiche legate ad un futuribile inizio di una campagna vaccinale a loro carico»

LA NOTA

In una nota Fregonese e Peratoner rilevano che «la situazione pandemica drammatica in evoluzione negativa progressivadovrebbe indurre tutta la categoria medica, medici di medicina generale compresi, a mettersi a disposizione nei modi e nei tempi più efficienti ed efficaci possibili, non sollevando inutili, polemici e pretestuosi confronti di retribuzioni e premialità tra medici della dipendenza pubblica e medicina convenzionata». Anaao Assomed e Aaroi Emac rilevano come sia «forte la preoccupazione per i nostri pazienti che da un anno ormai hanno sempre maggiori difficoltà ad essere seguiti ed adeguatamente trattati dai propri medici di famiglia, determinando un ingente sovraccarico di lavoro ai Pronto Soccorso ed agli ospedali». Quadro, questo, che «sarebbe ulteriormente messo in crisi se ai nostri medici di medicina generale venisse chiesto anche di eseguire le vaccinazioni oltre che a quanto sembra anche i tamponi. Ci chiediamo quale sia la disponibilità di spazi e di tempo necessari per tale ulteriore compito lavorativo e riteniamo che il loro apporto sulle reali necessità e sull'urgenza attuali sarebbe assolutamente marginale», scrivono Fregonese e Peratoner.

«Al momento la campagna vaccinale all'interno degli ospedali è partita per la parte medica solamente grazie alla immediata, implicita, effettiva disponibilità dei medici ospedalieri senza alcun accordo o retribuzione concordata», aggiungono. Secondo loro l'impegno prioritario della Regione dev'essere quello di intensificare la campagna di vaccinazione, «non di perdere tempo a discutere di compensi». I due sindacati esprimono «forte dissenso sulla scelta di affidare la regia dell'operazione non all'Arcs bensì al Direttore Sanitario dell'Azienda di Pordenone, decisione senza alcun senso logico né pratico». Fregonese e Peratoner rilevano con «grande stupore» che «l'assessore alla salute sia determinato ad incontrare ripetutamente soggetti ed istituzioni della medicina convenzionata del Fvg e da vari mesi ormai abbia completamente dimenticato ed ignorato le rappresentanze della dirigenza medica».

LA FIMMG

Khalid Kussini (Fimmg) preferisce non commentare le parole dei colleghi: «Mio papà che era molto saggio mi diceva figlio mio, quando le persone buone vengono offese, devono tacere. È brutto che tra colleghi si dicano queste cose. Mi meraviglio che Fregonese, che reputo una persona intelligente, parli di cose di cui non sa, per sentito dire, perché non era nella stanza del gruppo ristretto. Avrebbe guadagnato più punti a stare zitto. I tavoli ci sono tutti i giorni. Sono scioccato da queste reazioni di colleghi che commentano al vento», sostiene Kussini. Il rappresentante Fimmg ribadisce una volta di più di non averne fatto una questione di soldi, ma di aver sollecitato «una proposta onesta», perché «l'accordo nazionale che prevede 6.16 euro non è la Bibbia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA