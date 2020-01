SALUTE

UDINE Bollini rosa per gli ospedali a misura di donna. In Italia in poco più di 10 anni gli ospedali che hanno ottenuto il bollino dall'Osservatorio nazionale Onda sono passati da 44 a 335 e, in un contesto di servizi sempre più attenti alle donne, anche le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia si sono distinte con l'ultima assegnazione del mese scorso che ha premiato 6 ospedali. Il riconoscimento va da un minimo di uno a un massimo di tre bollini validi per il biennio 2020/2021 - agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. A livello nazionale, 96 hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 67 due bollini e 72 un bollino. A fare il pieno di tre bollini in regione è la sanità rosa triestina a partire dall'Asiuts con l'ospedale Cattinara premiato per numerosi servizi, dall'ambulatorio per le problematiche cardiovascolari in gravidanza a quello per epilessia e gravidanza, le cure psichiatriche per i disturbi dell'umore e d'ansia in gravidanza e nel post parto, nonché tutta l'attività di senologia chirurgica e i percorsi dedicati alla violenza sulle donne con accesso riservato al pronto soccorso, personale dedicato e ricovero protetto con i figli. En plein anche per l'ospedale infantile Burlo Garofolo che vede premiati numerosi servizi tra cui l'ambulatorio prevenzione per il parto pretermine, la prevenzione dell'infertilità nelle pazienti oncologiche, programmi riproduttivi personalizzati e ancora screening e diagnosi prenatale.

Il Burlo si distingue anche per la medicina della riproduzione e l'oncologia ginecologica. Tre bollini anche per il Cro di Aviano, dotato di un ambulatorio problematiche cardiovascolari in gravidanza e dell'oncologia ginecologica. Altre tre strutture, infine, si sono guadagnate due bollini: l'Ospedale di Tolmezzo, la Casa di Cura San Giorgio e il nosocomio di San Daniele, che presenta anche un centro antiviolenza, servizi di psiconcologia e psicosessuologia. E ancora ha disponibilità di stanze singole per le pazienti geriatriche, fino agli ambulatori con scalda biberon, fasciatoi, vendita di prodotti femminili e per l'infanzia e una ludoteca. Ambulatorio per diabete in gravidanza, diagnosi prenatale non invasiva e quello per la depressione in gravidanza, oltre a numerosi altri servizi hanno fatto guadagnare due bollini all'ospedale di Tolmezzo che è stato uno dei primi in regione a ottenere i bollini. Infine due bollini rosa per la Casa di Cura San Giorgio: qui è possibile ricorrere al parto in acqua e la struttura si è attrezzata anche di convenzioni alberghiere.

Rispetto al biennio precedente, invece, non figura l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, ma non si tratta assolutamente di una bocciatura. Per motivi organizzativi, infatti, come fa sapere l'Azienda, non è stato possibile presentare la domanda entro i termini stabiliti, data la complessità dei dati richiesti. L'AsuFc è dotata di molti servizi a misura di donna e figurerà nuovamente in futuro tra gli ospedali a cui l'Osservatorio attribuisce i bollini rosa. Non è un caso che gli ospedali siano attrezzati per diagnosi e cura di patologie femminili se si pensa che le donne italiane con più di 65 anni sono 7.5 milioni, ben 2 milioni più degli uomini e che sono anche più longeve. Di contro, però, come riporta l'Osservatorio, le donne vanno incontro a un numero di patologie superiori a quelle degli uomini e arrivano alla vecchiaia con uno stato di salute peggiore, oltre a presentare una fragilità per fattori socioeconomici che concorrono a marcare le differenze di genere.

