I DIRIGENTI SCOLASTICI

UDINE Ritorno alla didattica a distanza? Le scuole superiori udinesi sono pronte all'evenienza e i dirigenti scolastici si dicono favorevoli, anche perché ogni caso positivo riscontrato crea grosse difficoltà organizzative per coprire le ore degli eventuali docenti in isolamento. Non solo, gli istituti sono anche disposti a ragionare sullo scaglionamento degli orari di inizio lezioni.

«È stato un errore demonizzare la dad commenta il dirigente del Liceo classico Stellini, Luca Gervasutti - è stato un esperimento utile e proficuo e ritengo che se ne debba parlare senza preclusioni. Se questo può servire a ridurre il rischio, noi siamo pronti e lo faremo con cognizione e preparazione maggiori rispetto al passato. Anche in presenza di un solo caso positivo continua - abbiamo dovuto mettere in quarantena tutti gli insegnanti entrati in contatto con lui, insegnanti che fanno lezioni anche in altre classi: si crea un effetto domino che rischia di mettere in ginocchio una scuola. Quindi è bene valutare senza pregiudizi qualsiasi soluzione. L'unico neo è che il Ministero avrebbe dovuto mettere a disposizione delle scuole una piattaforma didattica certificata: era una priorità, ma non se n'è fatto nulla»

GIÀ A ACASA ALLO STRINGHER

A dimostrazione dei problemi organizzativi causati da eventuali positività, c'è l'esempio dell'Isis Stringher: «La scorsa settimana spiega la dirigente Monica Napoli - abbiamo avuto un'estrema difficoltà nel sostituire i docenti che erano entrati in contatto con le classi in cui sono state riscontrate delle positività. Personalmente, sono d'accordo sulla didattica a distanza per il semplice fatto che la situazione mi sembra piuttosto critica. Sappiamo che la dad non è uguale alla didattica in presenza, le criticità ci sono, ancora di più negli istituti professionali che si scelgono per fare attività più pratiche. Purtroppo la curva fa paura e bisogna trovare una soluzione che tuteli un po' tutti. La prossima settimana prosegue - le terze e le quarte, fuorché l'indirizzo commerciale, saranno in dad per evitare di farle venire a scuola per poi magari avere tre ore di supplenza su cinque; è una situazione temporanea, il tempo di procedere alle assunzioni dell'organico Covid. Un docente in isolamento fiduciario, però, potrebbe comunque fare la dad».

Primo caso, ieri, all'Isis Malignani, la più grande scuola di Udine: «Abbiamo blindato l'istituto spiega il dirigente, Andrea Carletti - esclusi docenti, studenti e personale entrano meno estranei possibile. In caso di attivazione della dad, saremo assolutamente pronti: abbiamo lavorato bene anche lo scorso anno scolastico e ormai tutto il personale è pronto a questa evenienza, ne abbiamo già parlato e abbiamo sempre pensato che la didattica integrata, tra presenza e non, fosse un'ipotesi organizzativa possibile».

ORARI VARIABILI

Tra le idee per alleggerire le presenze sui mezzi pubblici, c'è anche quella di scaglionare gli orari di inizio lezione e i dirigenti sono disponibili anche su questo fronte: «Siamo pronti a mettere in campo azioni di questo tipo dice Gervasutti - ma è necessario trovare un accordo tra gli orari delle scuole e le disponibilità delle aziende dei trasporti, perché se bus e corriere non sono garantiti, diventa impraticabile».

«L'idea non è sbagliata commenta anche Napoli - ma non è semplice. Abbiamo ragazzi che vengono dal pordenonese e da Trieste: se entrano alle dieci ed escono all'una arrivano a casa troppo tardi per recuperare le ore in dad. Il problema, quindi, diventerebbe garantire il monte ore».

Il preside Carletti, dal canto suo, ricorda che al Malignani qualcosa si è fatto: «L'ipotesi è fattibile e già attiva in una certa misura dice - tutte le nostre 120 classi, un giorno la settimana, vengono a scuola al pomeriggio e questo permette di liberare una trentina di aule la mattina e di avere una maggiore possibilità di adattamento delle classi alle diverse condizioni di lavoro. Abbiamo anche superato la carenza di docenti: avevamo dovuto eliminare i rientri per l'istituto tecnico, ora potremo andare all'orario completo».

Alessia Pilotto

