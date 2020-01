«Gli interessi delle mafie anche in Fvg, infiltrazione silente»

IL DOCUMENTO

UDINE Per quanto non si rilevino procedimenti conclusi con condanne per reati di tipo mafioso, si avverte un importante cambio di rotta nel sentire comune in merito al concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. E' questo uno dei principali passaggi messi in luce dalla relazione semestrale della Direzione investigativa Antimafia relativa al periodo gennaio-giugno 2019. In particolare si legge - soggetti riconducibili alla criminalità campana e calabrese nonché ad organizzazioni mafiose siciliane hanno operato investimenti finalizzati al riciclaggio. A tali attività si sono aggiunti, per le organizzazioni di origine campana, il traffico di sostanze stupefacenti, le truffe e le frodi fiscali, nonché le estorsioni, operate per lo più ai danni di corregionali. Una relazione che cita anche la silente infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione esposta dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto del 2018, in riferimento all'attrattività per i capitali di provenienza illecita nel circuito dell'economia legale quale quella del Porto di Trieste, snodo fondamentale per i traffici verso l'Est oppure i lavori della Terza Corsia.

FRIULI

In provincia di Udine, nel semestre in esame si segnalano alcune proiezioni della criminalità calabrese emerse nell'ambito dell'operazione Camaleonte, conclusa il 12 marzo 2019 dall'Arma dei carabinieri di Padova e dalla Guardia di finanza di Venezia, con l'esecuzione di 33 ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice ndranghetista, operante prevalentemente in Veneto. Tra gli arrestati compare un soggetto di origine calabrese, indagato per i reati di estorsione e riciclaggio condotti con l'aggravante del metodo mafioso, collegato ad una società di trasporti operante nella provincia friulana. Nel corso degli anni, si è evidenziata anche la presenza di soggetti collegati alla camorra, attivi nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, talvolta utilizzato anche come schermo per attività illecite, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti o il traffico internazionale di armi aggravato dal metodo mafioso. In questo caso proprio nel 2019 durante l'attività investigativa è stato dimostrato, in più occasioni, anche con sequestri, che le armi venivano introdotte tramite il confine italo-austriaco di Ugovizza. Mentre con l'operazione del mese di febbraio 2019, denominata At Last, che ha riguardato il clan dei Casalesi in Veneto, tra gli arrestati figura anche un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa agricola con sede nella provincia. Sul fronte degli stupefacenti invece si segnala l'operazione Arachosia della Guardia di finanza che ha colpito la piazza di spaccio realizzata nell'area della stazione ferroviaria di Udine, con l'arresto di 8 persone, in prevalenza afghani e pakistani richiedenti asilo politico e il sequestro di oltre 36 chili di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish.

IL COMMENTO

«La Relazione ci ricorda due cose: che la Regione dovrebbe costituirsi parte civile nel processo At Last e che la presenza delle mafie sul nostro territorio non è episodica. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, ha commentato i rilievi semestrali della Dia. Relativamente al processo, sebbene questo riguardi più il litorale veneto, la Relazione sottolinea come tra gli arrestati figuri anche un membro del cda di una cooperativa agricola con sede nella provincia di Udine . Come M5S abbiamo avanzato proposte e sollecitato la Regione: attendiamo l'esito. Per quanto concerne il contrasto al fenomeno mafioso, il documento ministeriale sottolinea come la necessità di un'efficace attività di prevenzione si sia tradotto, in Fvg, nell'istituzione di un Ossevatorio, nato su nostra iniziativa

