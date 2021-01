LA RICHIESTA

UDINE Gli infermieri ci sono e non mollano mai. Anzi. Rinnovano il loro impegno e lo fanno attraverso una richiesta all'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi per andare incontro alle esigenze vaccinali anti Covid. Nella serata di ieri, infatti, sul tavolo del vicegovernatore è arrivata una lettera firmata dagli ordini provinciali delle professioni infermieristiche (Opi) del Friuli Venezia Giulia che contiene la proposta di lavorare in deroga al rapporto di esclusività. Per i non addetti ai lavori la spiegazione è semplice. Gli infermieri che lavorano nel sistema sanitario pubblico hanno un rapporto di lavoro esclusivo e non possono svolgere, diversamente dai medici, attività extra istituzionale in libera professione. Oggi il contratto nazionale non lo prevede, ma in assenza di queste figuire professionali a fronte della necessità di vederle presenti, in Fvg gli ordini delle professioni infermieristiche cercano la giusta soluzione, vista come la strada giusta da percorrere per poter dare risposte ai cittadini e poterlo fare in tempi rapidi. «Abbiamo inviato una lettera all'assessore Riccardi e alla direzione centrale salute spiega Luciano Clarizia, presidente del coordinamento regionale degli Opi in cui chiediamo di derogare al vincolo di esclusività. Lo facciamo alla luce della necessità di avere personale per effettuare le vaccinazioni contro il Covid precisa e visto che questo personale non sembra reperibile nemmeno dal bando nazionale indetto dal commissario all'emergenza Arcuri». Infermieri ricercati come personale prezioso, ma sempre più introvabile. Questo è il quadro, non solo regionale ma nazionale, tant'è che su questa deroga gli ordini si stanno muovendo anche con il ministero della salute. «Dal momento che siamo una Regione autonoma aggiunge Clarizia presentiamo questa proposta, da attuare magari in via provvisoria a partire dal mese di febbraio fino a settembre e qui l'auspicio è che l'emergenza cessi entro l'autunno In buona sostanza, i professionisti che si rendono disponibili, su base volontaria, possono autonomamente prestare servizio per effettuare vaccini, piuttosto che nelle case di riposo o nelle Rsa dove ci sia necessità». E questo anche in virtù del fatto che sono numerosi gli infermieri che quotidianamente risultano positivi al Covid e devono sospendere l'attività per fare la quarantena. Personale centellinato e in alcune strutture uno o due infermieri in meno possono fare la differenza per l'assistenza ai pazienti. «Avanziamo questa richiesta per coprire situazioni di emergenza e per dare una risposta alla parte vaccinale dice ancora Clarizia e tanti colleghi si sono già detti disponibili a farlo, magari quelli che non lavorano nelle aree Covid, che sono già allo stremo delle forze. Certo sottolinea spetterà poi alle singole aziende valutare la fattibilità, ma queste prestazioni verrebbero comunque eseguite al di fuori dell'orario di servizio». L'ennesimo segnale che loro ci sono e ora attendono una risposta dalla Regione a stretto giro.

Lisa Zancaner

