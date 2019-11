CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EVENTIUDINE Quarantaquattro progetti, ma soprattutto un impegno corale e pervasivo, tra istituzioni e associazioni del territorio, contro la violenza sulle donne. Il Friuli Venezia Giulia si presenta così per domani quando in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita nel 1999. In prima linea anche le organizzazioni sindacali, a partire da Cgil, Cisl e Uil. Ieri l'assessore regionale alle Pari Opportunità, Alessia Rosolen, ha presentato le iniziative e le misure che...