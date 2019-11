CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EVENTIUDINE Palazzo d'Aronco organizza una settimana di iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.Si parte proprio questa sera (alle 18) con l'inaugurazione a Casa Cavazzini della mostra Tolleranza Zero. Disegni di Giuseppe Zigaina, per continuare il 23 con il workshop in Salone del Popolo dedicato alle novità introdotte dal Codice Rosso mentre nel pomeriggio il tema della violenza sarà affrontato con un convegno sul profilo dell'uomo violento (in Sala Ajace). Il 25 novembre, invece, ci sarà un...