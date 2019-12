GLI EVENTI

UDINE Che fare a Natale? Sono quasi un'infinità le voci che si alzano a rispondere in Friuli Venezia Giulia, un territorio che nel periodo delle festività di fine ed inizio anno conferma la vitalità di tante realtà locali e di appuntamenti pensati con cura. Il giro dei presepi, per esempio, è un'ottima opportunità non solo per ammirare la creatività e l'originalità con cui tante comunità piccole e grandi rappresentano la natività, ma anche per scoprire o riscoprire i paesi che li ospitano. A Sutrio, per esempio, c'è la Rassegna itinerante di presepi artigianali, ambientata lungo le vie del centro, in modo da costituire un percorso che riscopre i cortili, i loggiati e le stalle delle case più caratteristiche, tra gli scorci storici più suggestivi del paese. Sono più di settanta i presepi partecipanti, realizzati in materiale vario da diversi artisti. Fulcro della manifestazione è il Presepe di Teno, realizzato in trent'anni di lavoro interamente dal maestro artigiano Gaudenzio Straulino, detto appunto «Teno». Restando in montagna, altro prezioso itinerario è quello disegnato dai presepi nelle chiese di Valcanale, Canale del Ferro e Comuni di Tolmezzo e Verzegnis. È proposta l'esposizione di numerose opere presepiali, create da artisti locali ed appassionati e ospitate nelle chiese e altre suggestive location del territorio. Lungo il tragitto sono visibili esternamente altre rappresentazioni della Natività, nei giardini delle case private, nelle cappellette votive e negli angoli più affascinanti dei paesi. Il progetto è realizzato in collaborazione con Promoturismo Fgv.

Nel Pordenonese, ad Aviano, Corte Marchi, in piazza Duomo, accoglie una rassegna di presepi e miniature riproducenti i luoghi del territorio locale, opere classiche e di tradizione napoletana, altoatesina e pugliese. Le opere, realizzate da appassionati, volontari e dagli alunni dell'Istituto comprensivo scolastico locale, sono composte dalla lavorazione e assemblaggio di materiali vari, quali carta, lana, legno, vetro, tessuti e prodotti di riciclo. Alcuni presepi sono dotati di meccanismi di movimento che rendono ancora più realistiche le scene rappresentate. Restando nella Destra Tagliamento, d non perdere il Natale a Poffabro, uno dei borghi più belli d'Italia: lungo le vie del paese, in ogni balcone, nicchia, finestra, angolo o portone vengono allestiti, da numerosi appassionati del luogo e non solo, oltre 150 presepi, in perfetta arte spontanea. Quest'anno sarà inoltre possibile partecipare all'iniziativa L'Icona del Natale: percorso guidato sulle fasi dell'esecuzione tecnica di un'icona, che sarà ospitata all'interno del Monastero Benedettino Santa Maria Annunciata. Magia dei presepi anche a Tramonti di Sotto, dove da 10 anni il paese è impreziosito dalla presenza di più di 100 angeli di forma e dimensioni differenti, realizzati con i più svariati materiali dagli stessi abitanti del paese, guidati da esperti del territorio. Gli angeli sono posizionati nei cortili, lungo le vie, appesi a terrazzi e cornicioni, e attorno a loro sono create suggestive scenografie ad hoc in stile land art con miriadi di stelle. A questi poi si sono aggiunte anno dopo anno preziose sculture di angeli realizzate da importanti artisti della regione. A Udine, nell'ambito del progetto «Natale a Udine 2019», domenica alle 17 nella chiesa di San Giuseppe in Viale Venezia ci sarà il gospel regionale con «The NuVoices Gospel Project Christmas concert». Lunedì 23 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesa di San Marco Evangelista in viale Volontari della Libertà, in Chiavris, sarà presentato il concerto «Resta con noi la venuta del Cristo come salvezza» con la corale di San Marco di Udine. Venerdì 27 dicembre, alle ore 20.45, ultimo appuntamento nella chiesa di Sant'Andrea a Paderno. Il coro Tourdion terrà il concerto «Natale barocco» assieme alla cora polifonica di Montereale Valcellina, alla corale Primo Vere di Ronchi dei Legionari e al coro Voci del Piave di Salgareda.

