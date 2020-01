GLI EVENTI

UDINE Archiviati i festeggiamenti per il nuovo anno, Udine e provincia si preparano a chiudere le festività natalizie con l'Epifania. In città sono attesi i tradizionali pignarûi nei diversi quartieri della città, ma l'accensione dei fuochi epifanici è una tradizione che va dai monti al mare. Tra gli appuntamenti più attesi di lunedì 6 gennaio c'è la Messa dello Spadone a Cividale, un rito religioso che risale ai tempi degli antichi romani con l'entrata in città del Patriarca Marquardo von Randeck, nel 1366. Al termine della Messa, a Cividale andrà in scena la rievocazione storica con centinaia di figuranti che animeranno le vie del centro sfilando da Borgo di Ponte per accogliere il Patriarca, arrivando poi in piazza del Duomo. Qui, Marquardo von Randeck riceverà la spada da stocco in segno del potere temporale mentre la Comunità tutta giurerà solennemente la fedeltà al Patriarca.

Un altro tradizionale appuntamento è l'Epifania del Tallero a Gemona dove dame, conti, cavalieri, armigeri e popolani sfileranno alla Messa del tallero, una delle manifestazioni più significative del 6 gennaio in Friuli. La cerimonia inaugurale è in programma oggi alle 17 con degustazione di trippe e del pane di Gemona, domani corteo delle borgate che attraverserà il centro storico, seguito dalla solenne benedizione del sale e dell'acqua. Ma l'evento più atteso, soprattutto dagli scaramantici, è senza dubbio il Pignarûl Grant a Tarcento.

Qui i festeggiamenti iniziano sabato sera con la cerimonia di consegna del 35esimo Premio Epifania. Domenica alle 9.30 il via alla marcialonga non competitiva, l'apertura del mercatino degli hobbysti e l'apertura dei chioschi. La giornata prosegue con il concerto della Banda Musicale di Coia, le premiazioni della marcialonga e le esibizioni di artisti di strada. Ancora, alle 17 il ritrovo dei Pignarûlars, con la consegna del fuoco e la fiaccolata nel centro storico con il Vecchio Venerando. Nel pomeriggio ancora musica e il Palio dei Pignarûlars, una corsa con carri infuocati e la discesa dei Krampus. A seguire, la consegna del Palio dell'Epifania al borgo vincitore. Il tutto in attesa del giorno clou, lunedì 6 gennaio quando dopo il tramonto il corteo storico, percorrendo le vie del centro, giunge dal Vecchio Venerando, pronto a salire in fiaccolata verso Coj. Sul piazzale del Cjscjelàt (i ruderi del castello Frangipane) il Venerando accende il Pignarûl Grant e, dall'andamento del fumo, trae gli auspici di rito: se il fumo va a levante sarà un anno propizio, se, invece, il fumo va a ponente, sarà un'annata difficile. Dita incrociate, dunque. Alle 20 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Ma la Befana viene anche dal mare, come a Marano Lagunare e a Lignano Sabbiadoro dove la festa prenderà il via con l'accensione della Foghera, il Pignarûl sulla spiaggia e l'arrivo della Befana. Con un giorno d'anticipo, invece, a Cergneu di Nimis di rinnova il tradizionale appuntamento per l'Epifania con il Risveglio del Pust, il carnevale in dialetto sloveno. Dopo un lungo anno di letargo, il Pust viene liberato dando inizio al carnevale. Secondo la tradizione, un gruppo di persone in vestiti d'epoca si reca al Cantun, la grotta e qui libera il Pust dalle catene. Ha poi inizio il corteo, illuminato dalle torce infuocate dei partecipanti, che raggiungerà il punto il cui è stato allestito il falò, chiamato Palavin e che viene acceso dal Pust stesso, secondo un rito che si perde nei secoli. La serata sarà poi animata da balli e canti e accompagnata da prodotti gastronomici locali. Ma saranno numerosissimi i comuni dove si potrà vedere il pignarûl, una festa molto sentita in Friuli, tanto che molti privati allestiscono, dove possibile e in sicurezza, questi tradizionali fuochi.

Tanti i falò anche in città. Fra questi, il pignarul di Sant'Ulderico, in fondo a via Baldasseria Bassa, organizzato dal circolo culturale ricreativo Ellero, in collaborazione con il gruppo Ana Cussignacco, No sta sgurlà, Afds Cussignacco e Ursus animazione (ritrovo alle 16.30 e accensione alle 17.30). Festa dell'Epifania anche ai Rizzi in via delle Scuole 15 domani nella sede dell'Udine United Rizzi Cormor calcio. Si comincia alle 15.

