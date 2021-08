Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOUDINE (E.B.) Conviene investire nel mattone in Friuli Venezia Giulia: Trieste è la città più dinamica d'Italia dopo Milano. A Economia sotto l'ombrellone, la rassegna in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, gli esperti di immobiliare e finanza hanno parlato di come cogliere al meglio le opportunità: i piccoli investitori possono puntare sul residenziale nelle grandi città del centro-nord, ma senza trascurare centri meno...