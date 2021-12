ESERCENTI

UDINE Il Natale non salva un dicembre fiacco per bar e ristoranti friulani. E la colpa, a volerla proprio cercare, gli esercenti non la danno alle restrizioni sul green pass. «Il problema - dice il referente Fipe provinciale Antonio Dalla Mora - è che la gente ha paura». Il timore maggiore è legato ai contagi da covid.

IL BILANCIO

«Il pranzo di Natale lo si riempie, ma dicembre non è solo Natale. La verità è che dicembre è mancato. Non è stato il mese come doveva essere per bar e ristoranti friulani. È stato un mese normale, come gli altri mesi dell'anno», rileva con amarezza il rappresentante degli esercenti. «Purtroppo - prosegue nella sua analisi - si è partiti con grandi aspettative, ma da quando siamo finiti in zona gialla, è crollato tutto. Sono arrivate le disdette e le prenotazioni si sono fermate».

Così, le grandi ambizioni si sono scontrate con una realtà dura da digerire, soprattutto avara di incassi per cercare di rimpinguare il cassetto.

«Siamo entrati nell'amara consapevolezza che purtroppo il risultato del nostro lavoro non dipende più da quanto ci impegniamo e da quanto siamo attenti al cliente e facciamo bene il nostro mestiere, ma da fattori esterni che non possiamo controllare».

NATALE

Le prenotazioni per Natale, sia inteso, ci sono state. Ma, analizza Dalla Mora, «il pranzo natalizio è solo uno dei momenti. Lo si salva, ma non fa più di tanto testo. Non può bastare. Quanto abbiamo perso? Diciamo che rispetto ad un'annata normale pre covid c'è stato un calo importante». Il timore non nascosto è che diversi esercenti potrebbero decidere di abbassare per sempre le serrande in coincidenza con la fine dell'anno. «Qualcuno sicuramente non ce la farà a proseguire». La stretta sul green pass, però, dice, non c'entra nulla. «Per noi non è un problema. Ce ne siamo fatti una ragione. Se era un modo per permetterci di tenere aperto, lo abbiamo accettato volentieri. Il problema è un altro, che la gente si è spaventata e si è fermata. Si è fermata perché ha paura».

