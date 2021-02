COMMERCIO

UDINE «Ora auspichiamo un rapido atto del Governo per consentire le aperture serali, perché il settore è allo stremo. Nel 2020 si sono contati 160 giorni di chiusura, cui si sono aggiunte le limitazioni di apertura fino alle 18. Nessuna azienda può resistere in queste condizioni. È necessario un segnale che ridia slancio».

ASSOCIAZIONI

Così la voce di Confcommercio Fipe Udine, attraverso il presidente Antonio Dalla Mora che è anche consigliere nazionale, dopo che il Comitato tecnico scientifico nazionale ha dato il via libera all'apertura serale dei ristoranti in zona gialle e limitatamente al pranzo per quelli in zona arancione. Affinché le serrande possano per davvero restare alzate, occorre un atto del Governo. Per questo Confesercenti Fvg ieri ha chiesto «al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, all'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, e a tutta la Giunta, di sostenere la categoria unendosi alla richiesta della Lombardia ha spiegato il vice presidente Marco Zoratti -, che in queste ore ha inviato una lettera formale al Governo domandando che pubblici esercizi, bar, ristoranti, e attività assimilabili, al momento costrette in zona gialla a chiudere le serrande alle 18, possano continuare a lavorare fino alle 22».

LE CATEGORIE

La decisione assunta dal Cts è arrivata dopo un «dialogo intenso ma non urlato», come lo definisce Dalla Mora, e un «confronto articolato e serrato», come fa sintesi Zoratti, tra le principali sigle sindacali del mondo della ristorazione Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti - con il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, la sottosegretaria Alessia Morani e gli stessi tecnici, in merito «ai protocolli non generalizzati che possono assicurare un'apertura serale in linea con la necessità di mantenere comportamenti e abitudini anti Covid». La decisione del Cts giunge in un momento in cui «è indispensabile dare un segnale positivo alle attività che così tanto hanno sofferto in questo ultimo anno considera il vice presidente di Confesercenti Fvg -. Un modo per consentire l'inizio della ripresa economica che tutti auspichiamo». Zoratti assicura che tutto il settore «comprende perfettamente la delicatezza del momento, ma visto il protrarsi della situazione, riteniamo non si possa più rimandare un cambio di rotta». Anche perché, conclude il presidente udinese di Confcommercio Fipe, «le nostre aziende stanno perdendo ormai non solo la capacità economica, ma la reattività. Attendiamo l'atto governativo quanto prima».

In parlamento ha già assunto posizione favorevole il capogruppo al Senato di Fdi, il pordenonese Luca Ciriani, cui si uniscono i colleghi di partito che siedono in Consiglio regionale.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA