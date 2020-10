LE CATEGORIE

UDINE Anticipare le chiusure dei locali non ridurrà il contagio, anzi. In compenso appesantirà ancora di più la situazione già non facile delle attività economiche. Ne sono convinte le associazioni di categoria, alla vigilia del primo fine settimana con il nuovo regime di orari stabilito dal Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 24 e divieto di somministrazione in piedi dalle 21. «La situazione è pesante commenta il presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan - chiudere secondo i nuovi orari non so quanto possa evitare la diffusione del Coronavirus, perché se uno esce all'ora prestabilita e poi fa le riunioni con gli amici, cade il palco. Il tema vero è quello della prudenza e del rispetto delle regole anti assembramenti, che i pubblici esercizi si sono sforzati di mantenere».

RESPONSABILITÀ

Da questo punto di vista, le cose sembrano andare abbastanza bene: «C'è sempre l'eccezione spiega Pavan - ma il modo di porsi dei clienti è diventato più accorto e attento. Da parte nostra c'è molta attenzione, perché si deve andare avanti, pur con le difficoltà. Ci sono stati anche casi di locali che non hanno rispettato le regole, le eccezioni ci sono sempre. Come associazione siamo impegnati a sensibilizzare gli operatori sull'osservanza delle prescrizioni e abbiamo un contatto diretto con le forze dell'ordine, sempre disponibili. Se però uno persiste in comportamenti irregolari, mi sembra giusto che si prendano provvedimenti».

FUTURO INCERTO

Secondo Pavan gli operatori sono molto preoccupati: «Non solo in centro storico, ma in tutta la città si respira un'atmosfera molto pesante e di forte preoccupazione continua - anche perché la gente esce meno. La situazione sta andando verso la parte più negativa di quelli che sono i profitti che potevamo sperare di fare, è difficile che possa migliorare nei prossimi mesi. Sento parecchie voci deluse e preoccupate: gli operatori si chiedono come chiudere i bilanci e non bastano sussidi e forme di finanziamento che arrivano e non arrivano. Per fortuna la Regione ha dato una mano, perché gli interventi da parte del Governo lasciano un po' a desiderare».

SULLA MOVIDA

Anche Marzo Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, pensa che il provvedimento sugli orari non sia la via giusta: «I luoghi di maggior contagio da Covid non sono certo i locali in cui vengono rispettate le regole commenta - Dove si verificano assembramenti da movida, la responsabilità dei pubblici esercizi è relativa. Se si osservano le regole bar e ristoranti non sono luoghi di trasmissione. Il problema sorge quando ci sono cittadini che non seguono le misure previste; il dubbio è che se anche i locali chiudono alle 24 non è detto che poi le persone vadano a casa e si comportino in maniera corretta. Anzi, forse sarebbe il caso di fare in modo che la gente frequenti i locali perché, se gestiti bene anche in collaborazione con le forze dell'ordine, le regole vengono rispettate».

Zoratti, per ora, non è preoccupato da un'ipotesi lockdown: «Rispettando le prescrizioni e comportandosi con disciplina conclude - non ce ne sarà la necessità. Certo è che ci vuole la presa di coscienza e di responsabilità da parte di tutti, dai pubblici esercizi, ma soprattutto dalle persone».

Alessia Pilotto

