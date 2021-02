LA RICHIESTA

UDINE Una campagna di profilassi per tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Udine. Il presidente, l'avvocato Massimo Zanetti, oltre ad annunciare questa iniziativa, lancia anche un appello per arginare i danni causati dal Covid nel settore Giustizia: «La soluzione per questo difficile momento, oggi, si intravede nei vaccini. Chiedo, quindi, che anche gli avvocati, vengano inseriti tra le categorie che in via prioritaria e su base volontaria, potranno aderire al piano di vaccinazione». Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine si sta muovendo, dunque, su due fronti. Come prima azione, racconta iMassimo Zanetti «grazie a un progetto cofinanziato dalla Cassa di Previdenza e assistenza forense - spiega Zanetti - attiveremo nei prossimi giorni un servizio gratuito di diagnostica per la ricerca del virus sars-cov-2 con l'esecuzione, su base volontaria, di tamponi rapidi per tutti gli avvocati iscritti al nostro Foro». La profilassi a favore dei colleghi verrà eseguita presso le strutture della New Coram che riserverà ai legali delle corsie preferenziali di prenotazione. Si tratterà di un tampone rapido di seconda generazione che sfrutta una metodica di laboratorio più sicura e qualitativamente migliore rispetto ai precedenti. In caso di riscontrata positività al test rapido, il personale della New Coram effettuerà, sempre gratuitamente, il successivo tampone antigenico reflex di approfondimento.

Come seconda azione Zanetti chiede che tutti gli operatori del settore giustizia (avvocati, magistrati e personale amministrativo) vengano inseriti tra le categorie che in via prioritaria e su base volontaria, potranno aderire al piano di vaccinazione anti covid-19, dopo le persone più fragili per ragioni di salute, età, personale medico, paramedico e amministrativo delle strutture sanitarie, al fine di operare in piena sicurezza. «La richiesta - conclude Zanetti - non deve essere intesa come rivendicazione di un privilegio di categoria ma come strumento per garantire la funzione essenziale della giustizia. Il sistema sanitario è stato duramente colpito, quello giudiziario e quello scolastico sono stati interrotti ed è proprio da questi servizi che si misura il livello di democrazia di uno Stato».

SCUOLE

Intanto la Regione procede con la fase 2 delle vaccinazioni. Ieri sono partite le lettere firmate dal vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi e dall'assessore regionale all'Istruzione e Formazione Alessia Rosolen che hanno, per oggetto, il piano vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19. La missiva chiarisce che le fasi successive di vaccinazione riguarderanno anche le fasce di età dai 55 ai 64 anni compiuti aggiungendo la richiesta ai soggetti destinatari di operare fin da ora con la ricognizione del personale che intende sottoporsi a vaccinazione. Sarà poi cura delle Aziende sanitarie procedere alla vaccinazione secondo le indicazioni che saranno al momento vigenti. Nel complesso, sono circa 30mila i dipendenti del personale scolastico, universitario e della formazione sul territorio regionale «Auspichiamo che vi sia un'adesione massiccia al piano», dice Rosolen.

