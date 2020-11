LE PROTESTE

UDINE Andare al parrucchiere in un altro Comune rispetto a quello di residenza? In regione non si può, a meno che il servizio non sia indisponibile a casa propria o che non sia economicamente sconveniente. L'interpretazione del Commissario di Governo in Fvg, Valerio Valenti, condivisa con gli altri prefetti, all'articolo 2, comma 4, dell'ultimo Dpcm fa arrabbiare gli artigiani friulani. Come ricordano i saloni friulani, i centri estetici e i tatuatori, nella zona rossa della Lombardia muoversi per andare dal parrucchiere si può in diverse province, da Sondrio a Brescia, da Monza a Cremona, come pure in Piemonte nel cuneese. «La scelta di limitare gli spostamenti nel caso di servizi come il nostro è poco lungimirante perché non tiene conto della salute dei cittadini. Le persone sono impaurite e rischiano di non muoversi piuttosto che andare dove non conoscono e non si sentono sicure. Il risultato? Ancora una volta sarà quello di aumentare l'abusivismo - denuncia Loredana Ponta, capocategoria di Confartigianato-Imprese Udine e Fvg - con il risultato che i saloni, dove vengono rispettati tutti i protocolli e le norme igieniche, saranno vuoti, mentre nelle case avremo persone che tagliano i capelli in barba a ogni decreto, mettendo a repentaglio anzitutto la salute dei cittadini». Ponta non si consola pensando che si tratta di una restrizione a breve termine. «Anzitutto non sappiamo cosa accadrà poi, ma intanto il danno è fatto. Abbiamo perso tre mesi in primavera, l'estate è andata a rilento. Ora ci ritroviamo poco meno che bloccati». Ponta ricorda il caso Lombardia, dove diversi prefetti hanno autorizzato gli spostamenti dando un'interpretazione del decreto meno restrittiva di quella operata da Valenti. «Già in zona gialla abbiamo iniziato a sentire la crisi e a mettere in cassa integrazione i primi dipendenti, ora con la zona arancione interpretata in modo così restrittivo la situazione si fa ancor più grave. O ci fanno lavorare o ci ristorino delle perdite, perché così i piccoli saloni non sono in grado di resistere». Il presidente regionale di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, «prende atto» della risposta prefettizia, ma sottolinea anche «lo spiraglio che resta aperto: il prefetto ha assicurato, infatti, di aver portato la questione al presidente del Consiglio. Ora restiamo fiduciosi che il Governo ascolti la voce di Confartigianato». «Sono numerose le imprese che ci stanno chiedono chiarimenti in merito - riferisce il presidente della Cna regionale Fvg Nello Coppeto-, in particolare a seguito delle disdette che stanno ricevendo dai clienti, che annullano l'appuntamento per timore di essere sanzionati». Anche Coppeto ha scritto ai prefetti del Fvg per sottoporre la questione. Lo stesso presidente della Cna evidenzia un altro episodio, che mette in luce i disagi legati alla chiusura dei locali a causa del Dpcm. Ieri in Carnia, dice, un'imprenditrice edile di Nimis, impegnata in un sopralluogo, ha dovuto bussare alla porta di sconosciuti per poter andare in bagno, visto che tutti i bar del paese erano chiusi a causa dell'ultimo Dcpm. Non si tratta, quindi, solo di rinunciare a un caffè o un pranzo veloce al bar: viene proprio a mancare, per i lavoratori, la possibilità di utilizzare i servizi igienici degli esercizi pubbliciin caso di necessità. «Senza contare - aggiunge Coppeto - che con la chiusura dei ristoratori molte altre categorie sono svantaggiate negli orari di lavoro, in primis gli autotrasportatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA